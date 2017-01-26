سيينا يكشف أسرار خسارته الآسيوية أمام المنصوري

أمين الدوبلي (أبوظبي)
بعد 45 يوماً من المفاجئة التي تحدثت عنها كل الأوساط في الألعاب القتالية بالقارة الصفراء، حول خسارة بطل البحرين سيينا منفردي صاحب الحزام الأسود «ماستر 3» أمام لاعبنا الصاعد زايد المنصوري ابن الـ 19 عاماً صاحب الحزام الأزرق في نصف نهائي الوزن المفتوح، آن الأوان لنكشف أسرار هذا النزال التاريخي الذي من الصعب أن يتكرر، والذي تفوق فيه لاعبنا الشاب على التاريخ والخبرة والمهارة بالإصرار والعزيمة والتحدي. ولكي نكشف سر الفوز الحقيقي ونعرف حقيقته، كان من الضروري أن نلتقي سيينا نفسه، ونسأله كيف خسر اللقاء وكل التوقعات كانت تصب في صالحه؟.. وماذا حدث كي يخسر بطولة رسمية على مستوى آسيا أمام لاعب شاب يقل عنك خبرة 20 عاماً؟،
التقينا سيينا وطرحنا عليه كل هذه الأسئلة واستفسارات أخرى كثيرة؟
|
وقال: لم أتوقع مفاجأة زايد على الإطلاق، وكنت أتوقع أن يلعب مدافعاً من البداية، لأن أسلوب لعبه في الأساس هو الأرضي، وأنا أعرف طريقته، لكنه خرج عن التفكير التقليدي، ويبدو أن ذلك كان متفقاً عليه بينه وبين المدرب، لأنه لم يتوقف عند تلك الحركة، لكنه كان نداً طوال النزال، ولم يمنحني الفرصة أبداً كي أجبره على الاستسلام بحركة «الفوت لوك»، أحييه على روح الإصرار والتحدي، وأتوقع له مستقبلاً كبيراً لأنه يملك كل مقومات البطل في المستقبل، ولا ينقصه شيء سوى الاستمرار مع البرامج التي يخضع لها، والمشاركات الدولية، مؤكداً أن المنصوري في عمر ابني عبدالله الشقيق الأصغر لعلي الذي يمارس اللعبة هو الآخر، وأتوقع أن تكون المنافسة بينهما في المستقبل، لأن عبدالله لاعب مميز ومستواه في تطور مستمر.
|
وعن بطولة غرب آسيا التي تستضيفها البحرين الشهر المقبل وتشارك فيها الإمارات، قال سيينا: نحن نستعد لها منذ فترة طويلة، ونتوقع أن تشهد منافسات قوية، لأن اللعبة تطورت كثيراً في المنطقة، بفضل الدور الرائد الذي تقوم به الإمارات بعد رئاستها للاتحاد الآسيوي، وأتوقع أن تكون المنافسة سهلة بالنسبة لمنتخب الإمارات أو منتخب البحرين.