سيارات «اس يو في» الخيار الأول لكبار السن في أوروبا

فرانكفورت (أ ف ب)

تشهد أعداد السيارات رباعية الدفع المخصصة للقيادة في المدن تزايداً كبيراً على الطرقات الأوروبية وفي أجنحة معرض فرانكفورت للسيارات الذي فتح أبوابه أمام العامة أمس، وذلك بدافع من فئة اجتماعية ساعية للرفاهية هي كبار السن.

وسواء تعلق الأمر بطراز «سي 3 ايركروس» من «سيتروين» أم «تي روك» من «فولكسفاغن» أو «غراندلاند اكس» من «اوبل» التي ستنتج في مصنع «بيجو» في منطقة سوشو الفرنسية، أو الجيل الثالث من طراز «كايين» الشهير من «بورشه»، يخصص معرض فرانكفورت حيزا كبيرا لسيارات «كروس اوفر».

وبحسب شركة «اينوفيف» الاستشارية المتخصصة في السيارات، ثمة «تمثيل مبالغ فيه» للسيارات الرياضية المتعددة الأغراض (المعروفة باسمها المختصر «اس يو في») المخصصة للمدن.

وبحسب حسابات الشركة، فإن هذه الفئة من المركبات تستحوذ على أكثر من ثلثي السيارات الجديدة التي كشفت خلال هذا الملتقى الأوروبي الكبير لمحبي عالم السيارات الذي ينظم مرة كل عامين مداورة مع معرض باريس للسيارات.