بنوك مصرية تتوسع في «فروع الصرافة» رغم الركود

القاهرة (رويترز)

بدأت بعض البنوك الحكومية المصرية التوسع بقوة في مجال سوق صرف العملات الأجنبية رغم حالة الركود التي تسيطر على السوق، بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، في محاولة للسيطرة على السوق والتحكم في معاملاتها مستقبلاً.

وقال مسؤولون في شركات صرافة بالقاهرة إن البنوك لم تكتف فقط بفتح فروع لشركات صرافة، بل عملت على استقطاب بعض العاملين بالشركات من خلال رواتب مرتفعة حتى نجحت فعلاً في ضمهم للعمل بشركات الصرافة التابعة لها.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لرويترز، إن مصرفه فتح فرعين للصرافة في القاهرة في أغسطس الماضي ويستهدف «افتتاح 13 فرعاً جديداً للصرافة خلال الستة أشهر المقبلة في القاهرة وأسيوط والمنصورة. خطة البنك تستهدف الوصول بعدد فروع الصرافة التابعة له إلى 30 فرعاً حتى منتصف 2019. الهدف من تأسيس شركة الأهلي للصرافة هو تحسين أداء سوق الصرف بجانب امتلاك فروع الصرافة مرونة أكثر في التعامل مع الأفراد طوال اليوم وفي أيام العطلات».

وفي الشهر الماضي، قال البنك الأهلي في بيان إن فكرة تأسيس شركة صرافة تولدت لديه «في ضوء الظروف التي كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية قبل صدور قرارات تحرير أسعار الصرف ووجود مناخ غير صحي أدى إلى التعامل على العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية».