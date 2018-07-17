إطلاق اسم «مبابي» على ثور أرجنتيني

بوينوس آيرس (أ ف ب)

أطلق اسم «مبابي» على ثور أرجنتيني يزن 920 كلجم تكريماً لبطل العالم في كرة القدم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، وذلك في معرض بوينوس آيرس الزراعي. وبحسب تقليد المجتمع الريفي، تمنح منظمة أرباب العمل الأرجنتينية التي تدافع عن حقوق الزراعيين، كل سنة اسماً مرموقاً للثور الأول المشارك في أهم منافسة في البلاد.

ويصف مربو «كوراكو» في مقاطعة لابامبا المهاجم مبابي بأنه «ثور ذو طابع جيد وشكل جيد، متوسط الحجم وأنجوس ذات جودة عالية».

وتألق مبابي (19 عاماً) بشكل كبير في مونديال روسيا 2018 الذي أحرزته بلاده على حساب كرواتيا (4-2) للمرة الثانية في تاريخها.

وقورن مبابي بالأسطورة البرازيلي بيليه نظراً لصغر سنه بعد أن أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفاً في المباراة النهائية بعد بيليه بالذات، ومرتين في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم في المباراة ضد الأرجنتين في ثمن النهائي.

ونال مبابي جائزة أفضل لاعب ناشئ في البطولة، وأكد هدفه الرابع في النهائي تفوق «الزرق» على المفاجأة الكرواتية.