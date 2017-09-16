«أراضي دبي» تدعم مبادرة ترويج العقارية

دبي (الاتحاد)







أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن توقيع اتفاقية مؤخراً مع بنك المشرق بشأن الحلول المصرفية للخدمات والمعاملات العقارية لمبادرة ترويج العقارية (ترويج). وقع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي، ومعالي عبد العزيز عبدالله الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق.



وقال سلطان بن مجرن، المدير العام لأراضي دبي: «لقد توصلنا إلى هذه الاتفاقية مع بنك المشرق انطلاقاً من حرصنا المشترك على دعم وتعزيز علاقات التعاون المتبادلة بشكل فاعل، لا سيما أن بنك المشرق يعتبر واحدة من أولى المؤسسات المصرفية الوطنية، ويتمتع بإرث طويل من دعم الاقتصاد الوطني لمدة تزيد على خمسين عاماً.

ونأمل العمل معاً من خلال توفير كل سبل الدعم الممكنة لمبادرة ترويج العقارية». وبموجب الاتفاقية الجديدة الموقعة بين الطرفين، سيقوم البنك بتقديم خدمات مصرفية للتصرفات العقارية داخل الدولة وخارجها.



وعلاوة على ذلك، سيحصل المشرق على الألوية كشريك مصرفي للترويج العقاري وفقاً للقوانين المطبقة في كل دولة بسهولة وسلاسة، كونه بنكاً محلياً، وسيقوم بتقديم الاستشارات والمعلومات للمتعاملين والمستثمرين العقاريين للمنتجات لتلبية احتياجاتهم.

من جهته، قال الغرير، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بنك المشرق: «يسرنا أن نكون الشريك المصرفي للترويج العقاري لدائرة الأراضي والأملاك في دبي لتعزيز السوق العقاري في الأسواق المحلية والدولية.

