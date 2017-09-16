«أراضي دبي» تدعم مبادرة ترويج العقارية

دبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن توقيع اتفاقية مؤخراً مع بنك المشرق بشأن الحلول المصرفية للخدمات والمعاملات العقارية لمبادرة ترويج العقارية (ترويج). وقع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي، ومعالي عبد العزيز عبدالله الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق.
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ونأمل العمل معاً من خلال توفير كل سبل الدعم الممكنة لمبادرة ترويج العقارية». وبموجب الاتفاقية الجديدة الموقعة بين الطرفين، سيقوم البنك بتقديم خدمات مصرفية للتصرفات العقارية داخل الدولة وخارجها.
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من جهته، قال الغرير، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بنك المشرق: «يسرنا أن نكون الشريك المصرفي للترويج العقاري لدائرة الأراضي والأملاك في دبي لتعزيز السوق العقاري في الأسواق المحلية والدولية.