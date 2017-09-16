تأهل 12 رائد عمل للمرحلة النهائية من مسابقة «رواد القصر - الإمارات»

أبوظبي (وام)

تأهل 12 رائد عمل وصاحب فكرة ابتكارية إلى المرحلة النهائية من مسابقة رواد القصر - الإمارات التي ينظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

ووصل هذا العدد من المتأهلين عقب تأهل أربعة من المتسابقين في الدورة التأهيلية الثانية ضمن الفعاليات التمهيدية للمسابقة التي تستضيفها أبوظبي لأول مرة في المنطقة.

وتعد المسابقة النسخة الإماراتية لمسابقة عالمية أطلقها الأمير أندرو دوق يورك في المملكة المتحدة عام 2014، وتهدف إلى تمكين المتأهلين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة من عرض مشاريعهم واحتياجاتها سواء أكانت مالية أو تسويقية أو إدارية أو تطويرية وغيرها أمام نخبة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات مرموقة في قصر سانت جيمس في بريطانيا ليحظوا بفرصة دعم وتطوير مشاريعهم.

وكان نحو 21 رائد عمل وصاحب فكرة ابتكارية قد قاموا بعرض أفكارهم ومشاريعهم أمام لجنة من الخبراء والمحكمين ضمت ممثلين عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومركز شراع لريادة الأعمال مركز خليفة للابتكار والجامعة الأميركية في الشارقة وبريتش بتروليوم وفنتشر سوق وتأهيل 4 منهم إلى المرحلة النهائية.

وأوضح مروان القاضي مدير فرع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في رأس الخيمة، أن الورشة الثانية شهدت منافسات قوية بين رواد الأعمال الذين قدموا أفكاراً نوعية ذات قيمة حقيقة نالت إعجاب المحكمين، مشيراً إلى أن اللجنة واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى قائمة قصيرة من تلك المشاريع المتنافسة.

وأشار إلى أن المتأهلين من الدورتين والبالغ عددهم 12 رائد عمل سينضمون إلى معسكر تدريبي مكثف في أبوظبي بداية شهر أكتوبر المقبل، وسيتم تنظيم الحفل وإعلان الفائزين في تاريخ 4 أكتوبر بفندق قصر الإمارات في أبوظبي.