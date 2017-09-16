تأهل 12 رائد عمل للمرحلة النهائية من مسابقة «رواد القصر - الإمارات»

أبوظبي (وام)
تأهل 12 رائد عمل وصاحب فكرة ابتكارية إلى المرحلة النهائية من مسابقة رواد القصر - الإمارات التي ينظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
ووصل هذا العدد من المتأهلين عقب تأهل أربعة من المتسابقين في الدورة التأهيلية الثانية ضمن الفعاليات التمهيدية للمسابقة التي تستضيفها أبوظبي لأول مرة في المنطقة.
|
وكان نحو 21 رائد عمل وصاحب فكرة ابتكارية قد قاموا بعرض أفكارهم ومشاريعهم أمام لجنة من الخبراء والمحكمين ضمت ممثلين عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومركز شراع لريادة الأعمال مركز خليفة للابتكار والجامعة الأميركية في الشارقة وبريتش بتروليوم وفنتشر سوق وتأهيل 4 منهم إلى المرحلة النهائية.
|
وأشار إلى أن المتأهلين من الدورتين والبالغ عددهم 12 رائد عمل سينضمون إلى معسكر تدريبي مكثف في أبوظبي بداية شهر أكتوبر المقبل، وسيتم تنظيم الحفل وإعلان الفائزين في تاريخ 4 أكتوبر بفندق قصر الإمارات في أبوظبي.