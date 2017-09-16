«دبي التجاري» يعزز الإدارة التنفيذية بقيادات إماراتية

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك دبي التجاري عن ترقية ثلاثة من القيادات التنفيذية من مواطني دولة الإمارات في فريق الإدارة العليا.

وأعلن البنك عن ترقية عثمان بن هندي ليشغل منصب مدير عام حسابات الشركات. وتمت ترقية عبد الرحيم عبد العزيز النمر ليشغل منصب المدير العام للأعمال المصرفية التجارية. كذلك تمت ترقية حسن الرضا إلى منصب مدير عام المؤسسات المالية. وسوف ينضم المديرون العامون الثلاثة إلى اللجنة التنفيذية في البنك.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك سعيد أحمد غباش: «تعكس هذه الخطوة اهتمام مجلس إدارة البنك بالمواهب والقيادات المواطنة، وتتماشى مع نهجنا في تشجيع وتطوير القدرات المواطنة المؤهلة والكفء لتبوأ المناصب القيادية في البنك وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالاهتمام بالمواطنين الإماراتيين من خلال تقديم مسيرة مهنية ناجحة، تضمن لهم تطورهم الوظيفي وتمكنهم من شغل المناصب القيادية في القطاع المصرفي». وأضاف «تتوافق هذه التعيينات مع سياسة التوطين التي يتبناها البنك، وتأتي بناء على الكفاءة والقدرة التي أبرزتها هذه القيادات خلال خدمتها في البنك.

وإننا على ثقة من أن هذه الترقيات سوف تساهم في تعزيز أداء البنك كمؤسسة مالية رائدة في الإمارات، وسوف تحفز الكوادر الإماراتية الأخرى للعمل بجد واجتهاد.

من جهته، قال د.بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي للبنك: «تهدف هذه التعيينات إلى تعزيز قدرات فريق الإدارة التنفيذية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة ودعم نمو أعمال البنك.