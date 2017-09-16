«دبي الوطنية للتأمين» تحصل على تصنيف «++B» من «إيه إم بست»

دبي (الاتحاد)

حازت شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، للمرة الأولى تصنيف القدرة المالية «++B» بدرجة «جيد»، والتصنيف الائتماني طويل الأجل «bb+» من قبل وكالة التصنيف العالمية «إيه إم بست»، فيما جاءت النظرة المستقبلية للتصنيفات الائتمانية مستقرة.

وقالت «إيه إم بست»، في بيان أصدرته أمس إن هذه التصنيفات تعكس صلابة رسملة الشركة، ومعدل حساب المخاطر، وقوة الأداء التشغيلي، لافتة إلى وجود آفاق جديدة للتوسع خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت مؤسسة التصنيف التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» تتمتع برأسمال قوي مقابل معدل المخاطر مستفيدة من حجم محفظة الأقساط المكتتبة، وبرامج إعادة التأمين لدى شركات تتمتع بجودة ائتمانية عالية.

وأضافت أن شركة التأمين الإماراتية تتمتع بسيولة قوية، وميزانية تحت حدود الاستدانة، لافتة إلى أن نوعية المخاطر التي يتعرض لها رأسمال الشركة تعود إلى التعرض إلى تقلبات الاستثمارات في الأسهم العقارية.

وتوقعت «إيه إم بست» أن مواصلة الشركة لتحقيق رسملة قوية، مدعومة بتوليد رأس المال الداخلي الجيد، ونمو الاكتتاب المنضبط، فضلاً عن انخفاض نسبة الدين وتوافر السيولة.

وقالت مؤسسة التصنيف، إن شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» حققت سجلاً حافلاً بالربحية الممتازة، حيث سجلت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 44 مليون درهم في عام 2016، مقارنة بنحو 40.8 مليون درهم في عام 2015.

وأكد رامز أبوزيد، مدير عام شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» أن حصول الشركة على هذا التصنيف الائتماني المتميز خطوة مهمة حققتها الشركة بفضل الاستراتيجية الطموحة لمجلس الإدارة، والتي مكنتها من تحقيق نمو متوازن على الرغم من التنافسية التي يشهدها قطاع التأمين المحلي.