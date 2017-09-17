«الأوراق المالية»: اكتتاب «أدنوك للتوزيع» قبل نهاية 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)
تستعد الأسواق المالية المحلية لطرح 5 اكتتابات جديدة تدرج في سوقي أبوظبي ودبي الماليين قبل نهاية العام الجاري، بعدما وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً على طلبات 10 شركات مساهمة للإدراج في الأسواق المالية، بحسب الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال الزعابي في تصريحات صحفية على هامش ندوة توعوية عقدت بمجلس المشرف حول حقوق المستثمرين في الأوراق المالية، إن الاكتتابات الجديدة لشركات تعمل في عدة قطاعات يتقدمها قطاع النفط والبترول والعقار والتأمين والتكنولوجيا، موضحاً أن اكتتاب شركة «أدنوك للتوزيع» سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري.
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وأضاف الرئيس التنفيذي بالإنابة أن زيادة رسوم الخدمات على الشركات المساهمة العامة جاء ضمن قانون الشركات الجديد الذي أوجد خدمات إضافية تم فرض رسوم عليها، لافتاً أن أي خدمات جديدة تقدم للشركات يصاحبها رسوم جديدة.
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