«الأوراق المالية»: اكتتاب «أدنوك للتوزيع» قبل نهاية 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

تستعد الأسواق المالية المحلية لطرح 5 اكتتابات جديدة تدرج في سوقي أبوظبي ودبي الماليين قبل نهاية العام الجاري، بعدما وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً على طلبات 10 شركات مساهمة للإدراج في الأسواق المالية، بحسب الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال الزعابي في تصريحات صحفية على هامش ندوة توعوية عقدت بمجلس المشرف حول حقوق المستثمرين في الأوراق المالية، إن الاكتتابات الجديدة لشركات تعمل في عدة قطاعات يتقدمها قطاع النفط والبترول والعقار والتأمين والتكنولوجيا، موضحاً أن اكتتاب شركة «أدنوك للتوزيع» سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأكد الزعابي أن نهاية الشهر الجاري تشهد صدور قانون وكالات التصنيف الائتماني فيما يشهد الربع الأول من العام المقبل والتمويل المتناهي الصغر وتعديلات على بعض الأنظمة القائمة حالياً، لافتاً إلى أن الأسواق استوفت حتى الآن ما نسبته 80% من متطلبات للترقية على مؤشرات الأسواق المتقدمة.

وأضاف الرئيس التنفيذي بالإنابة أن زيادة رسوم الخدمات على الشركات المساهمة العامة جاء ضمن قانون الشركات الجديد الذي أوجد خدمات إضافية تم فرض رسوم عليها، لافتاً أن أي خدمات جديدة تقدم للشركات يصاحبها رسوم جديدة.