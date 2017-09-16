30 اقتصادياً يشاركون في «الشارقة للاستثمار الأجنبي»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2017 عن مشاركة أكثر من 30 من المسؤولين وصناع القرار والخبراء وكبار التنفيذيين في عدد من الجهات وشركات القطاعين العام والخاص المحلية والعالمية، ضمن فعالياته التي تنعقد يومي 19 و20 سبتمبر المقبل، ليناقشوا ملامح الثورة الصناعية الرابعة.

ويعقد المنتدى بتنظيم كل من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع للهيئة، بشراكة استراتيجية مع قناة «&rlmCNBC ‬عربية»‬، ‬ورعاية ‬بلاتينية ‬من ‬بنك ‬الشارقة، ‬ومجموعة «‬ألف»‬، ‬وذلك ‬في ‬مركز ‬الجواهر ‬للمناسبات ‬والمؤتمرات.ويعرض المتحدثون المشاركون في المنتدى، الذي يرفع شعار «الثورة الصناعية الرابعة»، رؤاهم حول عدد من أبرز الموضوعات والقضايا التي تتناول مستقبل الاقتصادين المحلي والعالمي، وواقع الاستثمارات الأجنبية، وأحدث التوجهات الاقتصادية المرتكزة على الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها في المؤسسات، لا سيما تقنية «بلوك تشين»، وكذلك تأثيرها في قطاع التعليم، فضلاً عن الابتكار الحكومي، والشركات الصغيرة، والضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم قائمة المتحدثين مجموعة من كبار المسؤولين والتنفيذيين المحليين، أبرزهم: معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسلطان عبدالله بن هدّه السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ومروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

وتضم القائمة كلاً من: خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة «بيئة»، وحسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية في جامعة الشارقة، وزيد القفيدي، العضو المُنتدب بشركة «إينوك للتجزئة»، وفهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومحمد جمعة المشرخ، مدير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومحمد يوسف برهان، الرئيس التنفيذي لقناة «&rlmCNBC ‬عربية»‬. وعلى صعيد المشاركة العربية في المنتدى، يتحدث مجموعة من كبار التنفيذيين العرب الذين يعملون في جهات وشركات إقليمية وعالمية، منهم: الدكتورة فاطمة العربي، مؤسس ورئيس شركة «آلاف كابيتال إس إيه»، وعماد حب الله، عميد الجامعة الأميركية في دبي، وبشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة «فيتش»، وبشار كيلاني، المدير الإقليمي بدول الخليج العربي وبلاد الشام لدى «آي.بي.إم الشرق الأوسط».

وتضم قائمة المتحدثين العرب كلاً من: الدكتور خلدون طبازة، المؤسس والعضو المنتدب بمجموعة «آي مينا»، وطارق عبدالله، المدير الإقليمي للتسويق في شركة «غوغل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخالد اليحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس) والسيد عادل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران.

ويشهد المنتدى مشاركة خبراء ومسؤولي شركات دوليين، أبرزهم: الدكتور آنيل كي خانديلوال، عضو اتحاد مجالس البنوك الهندية، وآجيت تريباثي، مدير التقنية المالية والخدمات المصرفية الرقمية في شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، وسيريش كومار، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لموقع &rlmTelr.com، ‬وغوردون ‬ستيوارت، ‬كبير ‬موظفي ‬الاستعلامات ‬بمؤسسة ‬جيمس ‬للتعليم، ‬وغارديب ‬راندهاي، ‬رئيس ‬قسم ‬الضرائب ‬وضريبة ‬القيمة ‬المضافة ‬في «‬غرانت ‬ثورنتون»‬. ويشارك أيضاً كل من: جوناثان لابين، المدير الإقليمي لشركة «فيسبوك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وفيليب يفرنياو، المدير التنفيذي للتعاون الدولي في وكالة «بيزنس فرانس»، والسيدة أنجالي بانسال، مؤسس والعضو المنتدب لشركة «إيه بي إس مستشارون»، وويناند كويجبرس، خبير التقنية العالمي المتخصص في تقنية «بلوك تشين»، بصفتهم متحدثين دوليين.

وقال محمد جمعة المشرخ، مدير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): «يشهد المنتدى هذا العام مشاركة مجموعة من الخبراء والرؤساء والمديرين التنفيذيين، الذين يمثلون شركات وجهات محلية وعالمية لها مكانتها وتأثيرها في الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يؤكد على المكانة المرموقة التي باتت إمارة الشارقة تتمتع بها، بصفتها منصة التقاء للخبرات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم».