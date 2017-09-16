الإمـارات الأولى عربياً في اسـتقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

دبي (الاتحاد)

تصدرت الإمارات مجموع الدول العربية، فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، باستحواذها على ما يعادل 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية، مسجلة 9 مليارات دولار. كما تصدرت من حيث استقطابها للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة خلال الفترة من 2003 إلى 2016 حيث استقطبت 4492 مشروعاً استثمارياً أجنبياً جديداً من إجمالي 12192 مشروعاً استثمارياً جديداً خلال تلك الفترة.

جاء ذلك في دراسة تحليلية أصدرتها وزارة الاقتصاد لرصد حركة الاستثمار الأجنبي المباشر لمجموعة الدول العربية خلال عام 2016 في ضوء واقع حركة تدفقات وأرصدة الاستثمارات التراكمية العالمية والاستثمارات العربية المباشرة الداخلة والخارجة إلى مختلف دول العالم.وتناولت الدراسة رصداً تحليلياً للمشروعات الاستثمارية الأجنبية الجديدة الواردة إلى الدول العربية خلال الفترة من 2003 حتى 2016، وإجمالي مشاريع الاستثمارات العربية البينية حسب التوزيع القطاعي، وأهم 10 قطاعات خلال الفترة 2003 و2016. وأفادت بأن الإمارات تمتلك اقتصاداً تنافسياً عالمياً، مشيرة إلى أن نحو 25% من أكبر 500 شركة عالمية من الإمارات مقر لعملياتها الإقليمية، كما زاد فوز الإمارات باستضافة معرض «إكسبو 2020» من عوامل الجذب التي تتمتع بها الدولة.

ويترجم تقدم الدولة في تقارير التنافسية العالمية المكانة المتميزة التي تتمتع بها كوجهة عالمية للاستثمار، حيث حلت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 16 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي 2016/&rlm&rlm&rlm2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما حلت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 26 عالمياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي، كما حلت أيضاً في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 23 عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمي 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأضافت الدراسة أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج أثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والمواصلات والتعدين، إضافة إلى تقدم كبير حققته في مجال الطاقة المتجددة.