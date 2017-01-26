552 لاعباً ولاعبة في دولية رأس الخيمة للجو جيتسو

رأس الخيمة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تنطلق اليوم منافسات البطولة الدولية لمحترفي الجوجيتسو وسط توقعات كبيرة بارتفاع مستوى المنافسة بين المشاركين، حيث أجريت بنجاح مساء أمس المرحلة الأولى من مراحل الوزن الرسمية للاعبين المشاركين، فيما تستأنف صباح اليوم إجراءات الوزن بالمرحلة الثانية لمدة ساعة، على أن تبدأ نزالات «من دون البدلة» في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم. أما منافسات البدلة فسوف تكون في اليوم الثاني، وتبدأ في الحادية عشرة صباحاً، لتستمر حتى السادسة مساء، ويبلغ العدد الإجمالي للاعبين واللاعبات المشاركين في الحدث 552 لاعباً ولاعبة من 34 دولة حول العالم.

وأصبحت إمارة رأس الخيمة وجهة ثابتة على الأجندة السنوية لاتحاد الجوجيتسو، نظراً لأن البطولة تقام للعام الثاني على التوالي، وتلقى اهتماماً كبيراً من كل الفئات في المجتمع، بدليل الزيادة المطردة في أعداد المشاركين عاماً بعد عام، على ضوء الاستراتيجية التي ينتهجها الاتحاد بالتوسع الجغرافي لنشر اللعبة. وتتضمن البطولة نزالات للناشئين والناشئات تحت 17 سنة، وللرجال والسيدات فوق الـ 18 عاماً، وأن عدد اللاعبين واللاعبات المسجلين بلغ في نزالات دون البدلة 184 مشاركاً من 17 دولة، من بينهم 134 لاعباً ولاعبة من الإمارات، ومن البرازيل 12، ومن إيران 7 والكويت 6 لاعبين.

أما في منافسات البدلة فيشارك بها 336 لاعباً، و32 لاعبة من 34 دولة، من بينهم 196 لاعباً ولاعبة من الإمارات، و64 من كولومبيا، و40 من البرازيل، و10 من إيران و 8 لاعبين من الكويت.

أما عن أجندة الاتحاد السنوية من البطولات فهي تتضمن أيضاً بطولة محلية أخرى في الشارقة يومي 11 و 12 فبراير، ثم بطولة خارجية للمنتخب هي غرب آسيا بالبحرين في فبراير أيضاً، ثم الجولة الثالثة والأخيرة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة في مارس المقبل التي تشهد تتويج البطل، ومن بعدها مباشرة الجولة الخامسة والأخيرة من جولات أبوظبي جراند سلام والتي تقام في منتصف مارس المقبل بقاعة أكسل في أرض المعارض بلندن، على أن يكون مسك ختام الموسم لكل المشاركات في أبريل المقبل ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تقام للمرة الأولى على مدار أسبوعين من 10 إلى 23 أبريل، بمشاركة واسعة تشير كل التوقعات أنها تتجاوز الـ 6000 لاعب ولاعبة من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وتوقع يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو نجاحاً كبيراً لبطولة رأس الخيمة في ظل التحضيرات الكبيرة التي تشهدها، وقال: سعداء باستضافة البطولة للمرة الثالثة على التوالي كمحطة أساسية لموسم الجوجيتسو، وهو الأمر الذي يعكس أهداف الاتحاد في توسيع رقعة اللعبة ونشر الرياضة في إمارات الدولة كافة، ما يساهم بشكل فعال في تحفيز اللاعبين على المشاركة والتنافس بهدف تحقيق التميز الرياضي، والوصول إلى الاحترافية.

وأضاف «وجدنا كل الدعم والمساندة من الجهات الحكومية في رأس الخيمة وعلى رأسها نادي الإمارات، ونشكر النادي على مساهمته في الترويج للبطولة، وهذا ما نأمله من كل أندية الدولة من تعاون لتحقيق الرؤية التي وضعتها القيادة الرشيدة للوصول إلى الريادة عالمياً في المجال الرياضي، والوصول برياضة الجوجيتسو إلى العالمية، ولا ننسى الرعاة الذين لهم دور كبير في دعم البطولة، وعلى رأسهم شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، الشريك الرسمي للاتحاد وقنوات أبوظبي الرياضية الشريك الإعلامي الرسمي، وطيران الاتحاد الناقل الرسمي، وكل من الطاير للسيارات ولاند روفر شريك السيارات الحصري، ومجموعة المسعود الراعي الماسي، وشركة دولفين للطاقة المحدودة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم الرعاة الذهبيين، ومجموعة الخاجة الراعي الفضي.

وقال خليل إبراهيم الطويل، عضو مجلس إدارة نادي الإمارات، مدير عام النادي، إنهم نفذوا حملة ترويجية كبيرة للبطولة، موضحاً أن الحملة الترويجية شهدت زيارات متعددة للمراكز التجارية في الإمارة وكورنيش القواسم والأماكن العامة التي يقصدها الجمهور، بهدف تشجيعهم على الحضور والوجود في البطولة اليوم وغداً، وأوضح أنه من خلال التعاون مع اتحاد الجوجيتسو، نقدر كل الجهود المبذولة لبلوغ الهدف السامي بأن يساهم النادي في دوره الرياضي للحفاظ على أبناء المجتمع، وتوجيههم نحو الطريق الصحيح.

من ناحيته أكد يوسف البلوشي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الجوجيتسو، أنه تم اعتماد الميزانية المخصصة للنسخة التاسعة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأسبوع الماضي، على هامش الجولة الرابعة من بطولة أبوظبي جراند سلام، وأنه يجري التجهيز لإطلاق عدة مفاجآت في تلك النسخة تتواكب مع مبادرة «عام الخير» التي رفعتها القيادة الرشيدة عنواناً للعطاء في عام 2017، وأن الاتحاد حريص كل الحرص على أن يقدم الجديد في هذه النسخة، وأن يقيم على هامشها الكثير من الفعاليات المجتمعية بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي أبدت رغبتها في مشاركتنا بهذا الحدث العالمي الكبير.