«الحكام» تُصعد 26 حكماً من «الرديف» إلى «الأول»

دبي (الاتحاد)

دشنت لجنة وإدارة الحكام في اتحاد الكرة، ورشة عمل لحكام المراحل السنية ودوري الأولى والرديف، أمس الأول بمقر الاتحاد في دبي، بمشاركة 26 حكماً، وتحت إشراف محمد الجنيبي عضو لجنة الحكام رئيس فريق عمل المراحل السنية، وأحمد الشامسي عضو اللجنة، بالإضافة إلى صالح المرزوقي، سلطان ساحوه، وعبد الواحد خاطر، أعضاء فريق العمل، وستيف بينت المدير الفني للحكام.

وأكد صالح المرزوقي عضو فريق العمل، أن الورشة تأتي ضمن خطة وبرنامج اللجنة للموسم الجديد، وبعد نجاح هؤلاء الحكام في حجز أماكنهم ضمن حكام الفريق الأول، نتيجة للأداء التحكيمي الجيد، الذي قدموه خلال إداراتهم لمباريات المراحل السنية ودوري الدرجة الأولى والرديف، وتم ضمهم لمعسكر الفريق الأول المقرر إقامته في ألمانيا أواخر الشهر الجاري. وأضاف: حرص فريق العمل خلال الورشة على عقد حلقة نقاش بينهم وبين الحكام، تناول كل الجوانب التحكيمية، وخاصة الجانب الفني، مع مراجعة شاملة للقوانين الجديدة للعبة.

وأوضح «لجنة الحكام توفر كل التجهيزات والمعدات التحكيمية اللازمة لجميع الحكام، ووضعت برنامج إعداد فنياً وتدريبياً لتنمية المهارات والجاهزية المطلوب للوصول للمرحلة المقبلة من مشوارهم التحكيمي، واهتمت بالتوفيق بين التدريبات والمحاضرات وفترة دوامهم الرسمي منذ أن كانوا مستجدين، تجنباً لحدوث أي تعارض يحدث خللاً بواجباته في أي منهما. وتابع: الحكم بات يتمتع بتركيز وباهتمام إعلامي كبير، واهتمام من الاتحادين الدولي والآسيوي الذي أنشأ أول أكاديمية للحكام الواعدين، وهي الأولى على مستوى الاتحادات القارية والعالم لإعداد الحكام للمستقبل، وضمت الحكمين أحمد عيسى درويش، وسلطان محمد صالح، وتبذل لجنة وإدارة الحكام جهودهما، وبدعم واهتمام من مجلس إدارة اتحاد الكرة لتطوير الصافرة الإماراتية على المستوى المحلي والقاري والدولي.