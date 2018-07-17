الشارقة إلى معسكر ألمانيا

عماد النمر (الشارقة)

تغادر صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة إلى ألمانيا لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي الذي يشتمل على مرحلتين، تستضيف الأولى مدينة دوسلدورف حتى تاريخ 30 يوليو الجاري، ثم تغادر البعثة بعده إلى هولندا للمرحلة الثانية والتي تستمر حتى 10 أغسطس.

وتضم البعثة 25 لاعباً، إضافة إلى 15 فرداً من الجهازين الفني والإداري والطبي والمعاون. ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 تجارب خلال فترة المعسكر مع أندية الكويت الكويتي والتعاون السعودي وإيندهوفن الهولندي وفريق آخر سيحدد لاحقاً.

وكان الفريق قد أجرى آخر تدريباته بالملعب الفرعي باستاد خالد بن محمد بالحزانة، بحضور سالم بن عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، وعيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة، ومحسن مصبح عضو مجلس إدارة النادي رئيس شركة كرة القدم، وناصر سعيد بن عفصان، ومحمد سعيد بوزنجال أعضاء المجلس. وطالب الشامسي اللاعبين ببذل المزيد الجهد، والحفاظ على الانضباط طوال فترة المعسكر الخارجي وبعد العودة، مشدداً على أن انضباط اللاعب هو الطريق لتطوير مستواه وتحقيق البطولات والمضي قدماً في طريقه.

بدوره، قال محسن مصبح إنه مستبشر بموسم مميز مليء بالانتصارات، معبراً عن ارتياحه للروح التي وجدها في أول لقاء له مع اللاعبين، مبيناً أن طريقة تعامله سيكون أساسها الاحترام والود حتى تسير عجلة الفريق في طريق الانتصارات.