الشارقة إلى معسكر ألمانيا

عماد النمر (الشارقة)
تغادر صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة إلى ألمانيا لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي الذي يشتمل على مرحلتين، تستضيف الأولى مدينة دوسلدورف حتى تاريخ 30 يوليو الجاري، ثم تغادر البعثة بعده إلى هولندا للمرحلة الثانية والتي تستمر حتى 10 أغسطس.
وتضم البعثة 25 لاعباً، إضافة إلى 15 فرداً من الجهازين الفني والإداري والطبي والمعاون. ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 تجارب خلال فترة المعسكر مع أندية الكويت الكويتي والتعاون السعودي وإيندهوفن الهولندي وفريق آخر سيحدد لاحقاً.
|
|
بدوره، قال محسن مصبح إنه مستبشر بموسم مميز مليء بالانتصارات، معبراً عن ارتياحه للروح التي وجدها في أول لقاء له مع اللاعبين، مبيناً أن طريقة تعامله سيكون أساسها الاحترام والود حتى تسير عجلة الفريق في طريق الانتصارات.