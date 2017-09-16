«تنظيم الاتصالات» تنظم ورشة عمل «البيانات المفتوحة» 19 سبتمبر

دبي (الاتحاد)

تنظم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، ومعهد البيانات المفتوحة، ورشة عمل للتعريف بالتوجهات العالمية وأفضل الممارسات في مجال المشاركة الإلكترونية والبيانات المفتوحة.

وتُعقد الورشة يوم الثلاثاء 19 سبتمبر، في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، وتستضيف ريتشارد كيربي المستشار الإقليمي للحكومة الإلكترونية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وعدداً من الخبراء، فضلاً عن رواد التحول الذكي في الجهات الحكومية، ومديري إدارة الاتصال الحكومي، ومسؤولي المشاركة الإلكترونية والبيانات الذكية وعدداً من المهتمين.

وتتطرق الورشة إلى دور البيانات المفتوحة في تعزيز التوجهات الحكومية نحو تعزيز الحضور الرقمي والخدمات الذكية، فضلاً عن الجهود الوطنية لتعزيز مبدأ الاستدامة الاقتصادية.

كما تتطرق لدور البيانات في تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.