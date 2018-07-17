الجزيرة يوافق على تمديد إعارة سرور لاتحاد كلباء

أمين الدوبلي (أبوظبي)

وافق نادي الجزيرة على تمديد إعارة مهاجمه الشاب شاهين سرور إلى نادي اتحاد كلباء لمدة موسم آخر، بناء على طلب من اتحاد كلباء، للاستفادة من خدمات اللاعب في منافسات موسم 2018 - 2019، وذلك بعد صعود الفريق إلى دوري الأضواء.

من ناحية أخرى، انضم لاعب وسط الجزيرة العُماني حارب السعدي إلى نادي ظفار بعد انتهاء عقده مع الجزيرة بنهاية الموسم الماضي، حيث كان «فخر أبوظبي» قد تعاقد معه يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بصحبته مواطنه محمد المسلمي.

على صعيد آخر، يواصل الفريق تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية في معسكره بمدينة فينلو بهولندا، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارسيل كايزر والذي انطلق 14 يوليو الجاري ويستمر إلى 5 أغسطس المقبل، والتي سوف تتخللها 5 تجارب مع أندية هولندية، من بينها نادي اندهوفن، من أجل الاستعداد بأفضل صورة للموسم الجديد الذي يبدأ بالمشاركة في مباراة دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال العرب في ثوبها الجديد 13 أغسطس.

وتضم بعثة الجزيرة عدداً كبيراً من اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين بالنادي الذين تم تصعيدهم للفريق الأول بعد تميزهم في المواسم الأخيرة، ومن بينهم يوسف عبد الكريم، وعبد الله فيصل، وعبد الله رمضان، وأحمد محمود، وبدجر الشبيبي، وماجد لافي، بالإضافة إلى زملائهم الصغار الذين أثبتوا أنفسهم الموسم الماضي مع المدرب الهولندي تين كات وهم محمد العطاس، وخليفة الحمادي، ومحمد العبدولي، وسالم العيدي، وبذلك سوف يكون الجزيرة في الموسم المقبل من أصغر الأندية في معدل الأعمار.

وعاد لصفوف فريق الجزيرة الموسم المقبل المهاجم أحمد ربيع قادماً من الإعارة الناجحة في بني ياس، حيث ساعد الفريق السماوي في العودة إلى دوري الخليج العربي مجدداً، وسوف يدعم ربيع منظومة الهجوم الجزراوية التي تتكون من علي مبخوت، وأحمد العطاس، ورومارينهو، وقد أضيفت إليها الجناح إيرنست أسانتي، وليوناردو رودريجيز في المركز 10.