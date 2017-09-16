دراسة جديدة تقدم للمؤسسات إطار عمل للدفاع ضد هجمات طلب الفدية

دبي (الاتحاد)
تعاونت شركة دايمنشن داتا وشركة سيسكو لنشر دراسة تهدف إلى مساعدة المؤسسات في الحفاظ على أفضليتها في مواجهة تهديدات طلب الفدية.
وتحمل الدراسة اسم: برمجيات طلب الفدية: الأسلوب المنتشر لاضطراب الأعمال، وتناقش توجهات وآثار تلك البرمجيات الضارة وكيفية الاستجابة لها قبل أن يتحول التهديد إلى عامل فعلي يسبب اضطراب الأعمال وانقطاعها.
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ويمكن أن يعزى هذا التوجه إلى نمو برمجيات طلب الفدية كخدمة RaaS في النصف الأول من عام 2017، حيث يدفع المجرمون الإلكترونيون لمشغلي منصات متخصصة بهدف إطلاق الهجمات.
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وأضاف «تعدّ المعلومات الاستقصائية المتعمقة والأبحاث المفصلة أساس الجهود الرامية للتفوق على المجرمين الإلكترونيين وأحد أهم عناصر النجاح في إيقاف الهجمات قبل أن تتمكن من إعاقة سير الأعمال. إلا أن الضوابط الأمنية وحدها لا تكفي للتعامل مع هجمات برمجيات الفدية، وعلى المؤسسات أن تتبنى مقاربة متعددة المستويات لإيقاف سلسلة الهجمات الإلكترونية من خلال التعرف إلى التهديدات الناشئة قبل أن تتحول إلى هجمة، والكشف السريع والاستجابة الفورية للهجمة وصولاً إلى عملية إعداد النسخ الاحتياطية والتعافي من الهجمة».
بدورها، قالت ميشيل بايز دو بليسيس، المدير التنفيذي لدى دايمنشن داتا الشرق الأوسط: «لا بد للمؤسسات في الشرق الأوسط الانتباه إلى الوتيرة السريعة لنمو برمجيات الفدية كخدمة في النصف الأول من عام 2017، حيث يقوم المجرمون الذين يرغبون بشنّ الهجمات الضارة بدفع مبالغ مالية لمنصات برمجيات طلب الفدية كخدمة لإطلاق تلك الهجمات. ويعني نمو المؤسسات العالمية المترابطة على مستوى العالم أنه لم يعد بإمكان أية دولة البقاء في معزل عن بقية العالم، وبالتالي أن على الشركات في الشرق الأوسط أن تتوقع مزيداً من الهجمات المعقدة بوتيرة أعلى وبإمكانات لا يمكن التنبؤ بها.