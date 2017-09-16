الإمـارات نموذج عالمي للاستفادة من التطور التقني لتحقيق التقدم الاقتصادي

حوار: حسام عبدالنبي

تعد دولة الإمارات مثالاً متميزاً للدول التي حققت أفضل استفادة من التطور التقني لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التقدم، حسب خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد في حوار مع «الاتحاد» أن الإمارات دائماً كانت من أوائل الدول التي اعتمدت تقنيات المدفوعات الجديدة، وهذا بحد ذاته يشير إلى أن الدولة لا تتوانى عن السعي نحو الابتكار.

وأضاف أن الإمارات تعد مثالاً متميزاً للدول التي حققت أفضل استفادة من التطور التقني لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم، مشيداً بدور حكومة الإمارات وإدراكها لأهمية الدور غير المسبوق الذي تؤديه التقنية في قيادة المستقبل الرقمي للدولة، وبدعمها الفاعل للمبادرات التي تساعد على تقديم هذه الابتكارات.

ووفقاً لنتائج «مؤشر التطور الرقمي لعام 2017»، الخاص بشركة «ماستر كارد» العالمية، صنفت الإمارات ضمن الاقتصادات الرقمية «البارزة»، حيث تظهر الدولة مستويات مرتفعة من التطور الرقمي مع استمرارها في تبوء المراكز القيادية في الابتكار والنمو الجديد.