الإمارات تستضيف بطولة آسيا في القوة البدنية

دبي (الاتحاد)

تستضيف الإمارات بطولة آسيا للقوة البدنية في دبي منتصف سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين في القارة، وتفوق ملف الامارات على طلبات دول عديدة تقدمت بطلب التنظيم، أوضح بيان للاتحاد أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي السبت المقبل للإعلان عن التفاصيل الادارية والفنية للبطولة، بحضور رئيس الاتحاد الاسيوي والامين العام والقيادات الرياضية الخاصة باللعبة في الامارات.

وتقدم الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد بالتهاني والتبريكات بالمناسبة للقيادة الرشيدة، مثنياً على جهود الهيئة العامة للرياضة بنجاح استضافة البطولة، واصفاً الاستضافة بالنقلة النوعية للعبة في الامارات لقوتها ومكانتها العالمية.

وأكد أن لجان الاتحاد باشرت بالاستعداد الفوري للتنظيم، بحيث يتم إخراج الحدث بأفضل صورة ممكنة، بما يتناسب والمكانة المتقدمة للدولة اثناء تنظيم البطولات.

وقال علي بن حيدر، نائب رئيس الاتحاد: «سعداء للفوز بشرف تنظيم البطولة، والتي تعكس النجاحات المميزة للامارات في جميع الجوانب، ومنها الجانب الرياضي، وسنعمل على أن يكون تنظيم هذه البطولة امتداداً لغيرها من البطولات التي تم استضافتها في الدولة سابقاً».