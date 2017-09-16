«اقتصادية دبي» تكرم 17 فائزاً بجوائز التميز في الأداء لمنافذ البيع بالتجزئة

دبي (الاتحاد)
كرمت اقتصادية دبي 17 فائزاً في برنامج دبي للخدمة المتميزة، الذين تم اختيارهم من بين ما يزيد عن 2000 عضو في البرنامج، ضمن فئة التميز في الأداء لمنافذ البيع بالتجزئة، وذلك لجهودهم ونوعية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء خلال العام 2016، بالإضافة إلى التزامهم بوثيقة أخلاقيات التعامل التي تضمن ثقة العملاء. وتهدف اقتصادية دبي إلى تكريم الفائزين لتعزيز التنافسية وتنوع وجودة الخدمات التي يوفرها قطاع التجزئة للعملاء في دبي، بالإضافة إلى نشر مفاهيم الجودة والتميز على مستوى الإمارة، والتي تتجلى في مختلف القطاعات الحيوية.
وضمت الفئات الفائزة بالتميز في الأداء لمنافذ البيع بالتجزئة كل من البصريات، والأزياء، وبيع&rlm التجزئة العام، ومركز الاتصال، وخدمات الصرافة، والمطاعم، والمقاهي، والمجوهرات، والخدمات، ومعارض السيارات، والأحذية، والأثاث، والإلكترونيات، والصيدليات، والخدمات المصرفية، وخدمات السفر.
وقام سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بتكريم الفائزين في «جوائز التميز في الأداء لمنافذ البيع بالتجزئة»، وهم: الشركة&rlm العربية للسيارات &ndash نيسان معرض ديرة (معارض السيارات)، وكولد ستون كريميري فرع الفجيرة سيتي سنتر (المقاهي)، وكارترز فرع العربي سنتر (الأزياء)، واكسيوم فرع ابن بطوطة مول (الإلكترونيات)، وتومز فرع مارينا مول (الأحذية)، ومارىنا هوم فرع جميرا بيتش ريسيدينس (الأثاث)، وذا فيس شوب فرع بوابة الشرق بأبوظبي (بيع التجزئة العام)، ومجوهرات داماس فرع مدينة زايد 2 - مركز الذهب (المجوهرات)، وفوكس سينما فرع مول الإمارات (التسلية والترفيه)، والإمارات للصرافة فرع رأس الخيمة طريق أم القيوين (خدمات الصرافة)، الجابر للنظارات فرع جميرا بيتش ريزيدنس (البصريات)، وصيدلية أستر فرع الورقاء 2 (الصيدليات)، ومطعم قصر الهند فرع دلما مول (المطاعم)، وآفاق الإسلامية للتمويل فرع اقتصادية دبي في البرشاء مول (الخدمات)، ومجموعة هوغ روبنسون فرع مدينة دبي للإنترنت (خدمات السفر)، وبنك دبي الإسلامي فرع دبي مول (الخدمات المصرفية)، وتعاونية الاتحاد فرع الطوار (الجمعيات الاستهلاكية). وقال سامي القمزي «يأتي برنامج دبي للخدمة المتميزة انطلاقاً من عزيمتنا لمواصلة مسيرة التطوير والتنمية الشاملة والعمل بروح المبادرة والإبداع، ليكون التميز نبراساً لنا في كافة مواقع العمل.