«اقتصادية دبي» تكرم 17 فائزاً بجوائز التميز في الأداء لمنافذ البيع بالتجزئة

دبي (الاتحاد)

‬كرمت ‬اقتصادية ‬دبي ‬17 ‬فائزاً ‬في ‬برنامج ‬دبي ‬للخدمة ‬المتميزة، ‬الذين ‬تم ‬اختيارهم ‬من ‬بين ‬ما ‬يزيد ‬عن ‬2000 ‬عضو ‬في ‬البرنامج، ‬ضمن ‬فئة ‬التميز ‬في ‬الأداء ‬لمنافذ ‬البيع ‬بالتجزئة، ‬وذلك ‬لجهودهم ‬ونوعية ‬وجودة ‬الخدمات ‬المقدمة ‬للعملاء ‬خلال ‬العام ‬2016، ‬بالإضافة ‬إلى ‬التزامهم ‬بوثيقة ‬أخلاقيات ‬التعامل ‬التي ‬تضمن ‬ثقة ‬العملاء. ‬وتهدف ‬اقتصادية ‬دبي ‬إلى ‬تكريم ‬الفائزين ‬لتعزيز ‬التنافسية ‬وتنوع ‬وجودة ‬الخدمات ‬التي ‬يوفرها ‬قطاع ‬التجزئة ‬للعملاء ‬في ‬دبي، ‬بالإضافة ‬إلى ‬نشر ‬مفاهيم ‬الجودة ‬والتميز ‬على ‬مستوى ‬الإمارة، ‬والتي ‬تتجلى ‬في ‬مختلف ‬القطاعات ‬الحيوية.

وضمت الفئات الفائزة بالتميز في الأداء لمنافذ البيع بالتجزئة كل من البصريات، والأزياء، وبيع&rlm‭ ‬التجزئة‭ ‬العام، ‬ومركز ‬الاتصال، ‬وخدمات‭ ‬الصرافة، ‬والمطاعم، ‬والمقاهي، ‬والمجوهرات، ‬والخدمات، ‬ومعارض‭ ‬السيارات، ‬والأحذية، ‬والأثاث، ‬والإلكترونيات، ‬والصيدليات، ‬والخدمات‭ ‬المصرفية، ‬وخدمات‭ ‬السفر.

وقام سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بتكريم الفائزين في «جوائز التميز في الأداء لمنافذ البيع بالتجزئة»، وهم: الشركة&rlm‭ ‬العربية‭ ‬للسيارات‭ &ndash ‬نيسان ‬معرض‭ ‬ديرة (‬معارض‭ ‬السيارات)‬، ‬وكولد‭ ‬ستون‭ ‬كريميري ‬فرع‭ ‬الفجيرة ‬سيتي ‬سنتر (‬المقاهي)‬، ‬وكارترز ‬فرع ‬العربي ‬سنتر (‬الأزياء)‬، ‬واكسيوم ‬فرع ‬ابن ‬بطوطة ‬مول (‬الإلكترونيات)‬، ‬وتومز ‬فرع ‬مارينا ‬مول (‬الأحذية)‬، ‬ومارىنا ‬هوم ‬فرع ‬جميرا ‬بيتش ‬ريسيدينس (‬الأثاث)‬، ‬وذا ‬فيس ‬شوب ‬فرع ‬بوابة ‬الشرق ‬بأبوظبي (‬بيع‭ ‬التجزئة‭ ‬العام)‬، ‬ومجوهرات ‬داماس ‬فرع ‬مدينة ‬زايد ‬2 ‬- ‬مركز ‬الذهب (‬المجوهرات)‬، ‬وفوكس ‬سينما ‬فرع ‬مول ‬الإمارات (‬التسلية‭ ‬والترفيه)‬، ‬والإمارات ‬للصرافة ‬فرع ‬رأس ‬الخيمة ‬طريق أم ‬القيوين (‬خدمات‭ ‬الصرافة)‬، ‬الجابر ‬للنظارات ‬فرع ‬جميرا ‬بيتش ‬ريزيدنس (‬البصريات)‬، ‬وصيدلية ‬أستر ‬فرع ‬الورقاء ‬2 (‬الصيدليات)‬، ‬ومطعم ‬قصر ‬الهند ‬فرع ‬دلما ‬مول (‬المطاعم)‬، ‬وآفاق ‬الإسلامية ‬للتمويل ‬فرع ‬اقتصادية ‬دبي ‬في ‬البرشاء ‬مول (‬الخدمات)‬، ‬ومجموعة ‬هوغ ‬روبنسون ‬فرع ‬مدينة ‬دبي ‬للإنترنت (‬خدمات‭ ‬السفر)‬، ‬وبنك ‬دبي ‬الإسلامي ‬فرع ‬دبي ‬مول (‬الخدمات‭ ‬المصرفية)‬، ‬وتعاونية ‬الاتحاد ‬فرع ‬الطوار (‬الجمعيات ‬الاستهلاكية)‬. وقال سامي القمزي «يأتي برنامج دبي للخدمة المتميزة انطلاقاً من عزيمتنا لمواصلة مسيرة التطوير والتنمية الشاملة والعمل بروح المبادرة والإبداع، ليكون التميز نبراساً لنا في كافة مواقع العمل.