«دبي الرياضي» يكشف تفاصيل «ألترا ماراثون»

دبي (الاتحاد)

يعقد مجلس دبي الرياضي، مؤتمراً صحفياً في الحادية عشرة صباح اليوم في مقره بحي دبي للتصميم، للإعلان عن تنظيم سباق «ألترا ماراثون المرموم» الذي يقام في محمية المرموم، ويعد الأول من نوعه في العالم.

ويتحدث في المؤتمر الصحفي، سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وروث ديكنسون، الشريك الإداري في مجموعة فيت جروب، وسمير عبد الهادي، الرئيس ومؤسس شركة سام تيك، وآني براون، رئيس مجلس إدارة شركة هيلث آند سيفتي سوليوشن، والدكتور خالد السويدي، بطل الماراثون الإماراتي الذي أنهى مؤخراً سباق ماراثون الرحمة للجري مسافة 327 كيلومتراً في شهر فبراير الماضي احتفالاً بعام زايد، وجانيت ميرتز، البطلة العالمية في سباقات الألترا ماراثون.

ويولي المجلس اهتماماً خاصاً بمنطقة محمية المرموم، حيث تتضمن أجندته الرياضية السنوية، تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية في منطقة المرموم، والتي تتنوع ما بين رياضة الدراجات الهوائية والجري واليوجا وتحدي العقبات والترايثلون الصحراوي، وذلك لما تتمتع به المحمية من مقومات طبيعية تشجع على ممارسة الرياضة في جو من النقاء والهدوء، تساعد على الاستمتاع بممارسة الرياضة والنشاط البدني، وسط أجواء الطبيعة الخلابة.