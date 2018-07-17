منتخبنا يخسر أمام عمالقة تونس

القاهرة (الاتحاد)

عاند الحظ منتخبنا الشاب في مباراته الأولى مع نظيره التونسي وخسر بفارق سلة واحدة بنتيجة 64-66، ضمن منافسات البطولة العربية لشباب السلة تحت 18 سنة المقامة حالياً بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

وقدم المنتخب مستوى جيداً، وكان قريباً من الفوز في الثواني الأخيرة لولا تسرع محمود الصوان في الرمية الثلاثية التي لم تصب سلة تونس، ليحقق الأخير فوزاً ثميناً عوض به خسارته الأولى أمام البحرين، ورغم التفوق الفني لمنتخبنا في الفترتين الثالثة والرابعة، إلا أنه عجز عن مجاراة عمالقة تونس وتعويض فارق الطول الذي رجح كفة المنافس.

تقدم منتخبنا في الربع الأول 14-12 ثم تراجع أداؤه في الربع الثاني الذي انتهى لمصلحة تونس 21-7، لكن منتخبنا استعاد زمام المبادرة وأنهى الربع الثالث لمصلحته 20-13، والربع الأخير 23-20، تألق بشكل خاص حميد البريكي وسجل 16 نقطة، ومحمود صوان وحسن حسين، ولكل منهما 15 نقطة، فيما تفوق الفريق التونسي في المتابعة وحقق معدلاً عالياً 64، منها 34 في الدفاع، وهذا العامل أعطى أفضلية للفريق التونسي مع العلم أن منتخبنا حقق 33 متابعة فقط، منها 23 في الدفاع.

في المباراة الثانية، أثبت المنتخب السوداني جدارته في أول مشاركة خارجية له بعد فوزه على نظيره الأردني 62-61، كانت نتائج الأشواط على النحو التالي: 16 /‏16 و18-13، و15-15، و18-12، وسجل السوداني اكراملي أعلى سكور 19 نقطة، قابله من الفريق الأردني الكابتن عمر بخاري برصيد 16 نقطة، وفي المباراة الثالثة والأخيرة واصل المنتخب البحريني سلسلة انتصاراته وحقق فوزه الثاني على حساب صاحب الأرض بنتيجة 69-63، ليتصدر بذلك الدور التمهيدي برصيد 4 نقاط، ويحجز مكاناً له في نصف النهائي الذي سيجمع أفضل أربعة منتخبات يتنافسون على اللقب السابع عشر.

ويخوض منتخبنا ثالث مبارياته بلقاء نظيره السوداني في السابعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، يسبقهما في الخامسة عصراً منتخبا البحرين والجزائر، وتختتم الجولة في التاسعة مساء بلقاء مصر وتونس.

وعلق المدرب الوطني عبد الحميد إبراهيم على مباراتنا مع تونس قائلاً: «عنصر الطول أطاح آمالنا، إضافة للكرة الأخيرة التي أهدرناها والتي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، معظم اللاعبين مواليد 2000 و2001، أي أصغر من السن المطروحة في البطولة، علاوة على فترة الإعداد القليلة نتيجة لانشغال اللاعبين بالامتحانات المدرسية، لكننا في النهاية خرجنا بمكتسبات كثيرة، واستخدمنا المخزون السابق، والتشكيلة الحالية تمثل مستقبل المنتخب الذي يتم إعداده لعام 2020».