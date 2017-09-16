«الجمارك العالمية» تعزز جهودها لتطوير العمل عبر العالم

دبي (وام)

وقعت الجمارك العالمية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مؤخراً اتفاقية تعاون لتطوير العمل الجمركي مع هيئة الإيرادات في جمهورية غانا في إطار زيارة قام بها وفد من الجمارك العالمية لدعم جهود الدولة الأفريقية الهادفة إلى تطوير الخدمات الجمركية.

وشارك الوفد، الذي ضم فيصل عيسى لطفي المدير التنفيذي للجمارك العالمية وأدولف شيبان رئيس التطوير، خلال الزيارة في مؤتمر كفاءة الموانئ لدراسة أفضل التجارب العالمية في تطوير الموانئ والجمارك، وتم اختيار الجمارك العالمية لتقدم للمشاركين في المؤتمر تجربة جمارك دبي باعتبارها التجربة الأفضل عالمياً في تطوير الخدمات الجمركية.

وأطلع الوفد المشاركين في المؤتمر يتقدمهم الدكتور ماهامودو باووميا نائب رئيس جمهورية غانا على الإنجازات الرائدة التي حققتها جمارك دبي ونجاحاتها في تطبيق أفضل التطبيقات والابتكارات الجمركية على المستوى العالمي حيث ضمت قائمة المشاركين في المؤتمر نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في غانا ضمت كواكو أوفوري أسامة وزير النقل وألان كييريماتين وزير التجارة والصناعة ومحمد أوال وزير تطوير الأعمال وكوفي نتي المفوض العام لهيئة الإيرادات.

وأكدت الجمارك العالمية في العرض المقدم إلى المشاركين في المؤتمر على أهمية تبادل الخبرات بين الإدارات الجمركية حول العالم لتعزيز التجارة المشروعة عبر تبسيط العمليات والإجراءات الجمركية لدعم أداء الموانئ والمنافذ البحرية واختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات الجمركية لتيسير التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي عبر العالم.

وعرض فيصل عيسى لطفي أهم التطبيقات والابتكارات الجمركية التي طورتها جمارك دبي لتيسير التجارة المشروعة والحماية من مخاطر التجارة غير المشروعة من خلال استخدام أحدث التقنيات الذكية لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم الجمركية بأسرع وقت دعماً لقدرتهم على تعزيز عائدهم المالي من عملياتهم التجارية.