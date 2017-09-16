«الجمارك العالمية» تعزز جهودها لتطوير العمل عبر العالم

دبي (وام)
وقعت الجمارك العالمية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مؤخراً اتفاقية تعاون لتطوير العمل الجمركي مع هيئة الإيرادات في جمهورية غانا في إطار زيارة قام بها وفد من الجمارك العالمية لدعم جهود الدولة الأفريقية الهادفة إلى تطوير الخدمات الجمركية.
وشارك الوفد، الذي ضم فيصل عيسى لطفي المدير التنفيذي للجمارك العالمية وأدولف شيبان رئيس التطوير، خلال الزيارة في مؤتمر كفاءة الموانئ لدراسة أفضل التجارب العالمية في تطوير الموانئ والجمارك، وتم اختيار الجمارك العالمية لتقدم للمشاركين في المؤتمر تجربة جمارك دبي باعتبارها التجربة الأفضل عالمياً في تطوير الخدمات الجمركية.
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وأكدت الجمارك العالمية في العرض المقدم إلى المشاركين في المؤتمر على أهمية تبادل الخبرات بين الإدارات الجمركية حول العالم لتعزيز التجارة المشروعة عبر تبسيط العمليات والإجراءات الجمركية لدعم أداء الموانئ والمنافذ البحرية واختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات الجمركية لتيسير التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي عبر العالم.
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