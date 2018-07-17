مرشد المرر: سجلنا 10 لاعبين والمواهب هدفنا

أسامة أحمد (دبي)

اقترب لاعب عربي من الظهور مع الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الظفرة كأجنبي في الموسم الجديد، خصوصاً أنه يشارك لأول مرة في دوري الرجال، حيث يسعى «الضيف الجديد» لرسم صورة طيبة عن اللعبة في ظهوره الأول مع الكبار.

وأكد مرشد خلفان المرر، عضو مجلس إدارة الشركة، المدير التنفيذي، مشرف اللعبة، أن اتجاه بوصلة الأجنبي نحو المدرسة العربية لكونه سيكون منسجماً مع الفريق، مبيناً أن بداية التحضيرات مبكراً من أجل اختيار العناصر المناسبة حتى يصل الجهاز الفني إلى التشكيلة التي يكون لها المرود الإيجابي على مسيرته خلال مشاركته الأولى في دوري الرجال.

وكشف المرر عن تسجيل 10 لاعبين حتى الآن، مبيناً أنهم يبحثون عن المواهب بعد قرار مشاركة الفئات المشمولة في المسابقات الرياضية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تفتح المجال للكثير من الممارسين لدخول الأندية، مشيراً إلى أن القرار التاريخي يمثل آفاقاً جديدة، ويضخ دماء في الألعاب المختلفة، ما يشكل إضافة نوعية، ويفتح الأبواب أمام فئات جديدة لتفجير طاقاتها.

وأوضح أن الفريق الأول سيكتفي بالمعسكر الداخلي ولا اتجاه لإقامة معسكر خارجي، متطلعاً لأن تحقق مشاركته في الموسم الجديد الأهداف المرجوة بعد العمل خلال الأيام الماضية على اختيار اللاعبين بمواصفات خاصة، من أجل أن يحقق الفريق الطموحات.

وحول مساعد مدرب الفريق الأول بعد التعاقد مع المصري رشاد عياد، أكد أن النادي يفاضل بين أكثر من مدرب مواطن من أجل ضمه للجهاز الفني للعمل مساعداً للمدرب رشاد. جدير بالذكر، أن فريقي الوحدة والظفرة سيشاركان في دوري الأضواء، ليرتفع عدد أندية دوري الدرجة الممتازة إلى 10 فرق، هي العين، الجزيرة، بني ياس، النصر، شباب الأهلي دبي، الوصل، حتا، عجمان بجانب عودة «العنابي» والظهور الأول للفريق الظفراوي. وتدشن كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، مسابقات اللعبة في الموسم الجديد، منتصف سبتمبر المقبل، من دون مشاركة اللاعبين الدوليين المشاركين ضمن صفوف المنتخب الوطني للرجال الذي سيوجد في البطولة العربية لمنتخبات الرجال بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 26 أكتوبر - 3 نوفمبر المقبل.