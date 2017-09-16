«دو» تطرح هاتف «آيفون» الجديد 23 سبتمبر

دبي (الاتحاد)

تطرح شركة «دو» هاتف «آيفون» الجديد بطرازيه «آيفون8» و«آيفون8 بلاس» في متاجر الشركة يوم 23 سبتمبر، حسب ما أعلنت الشركة في بيان أمس، مشيرة إلى أن الحجز المبكر بدأ اعتباراً من أمس الأول.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، فهد الحساوي، «كان هناك كثير من الإثارة والترقب في الإمارات لإطلاق شركة آبل أحدث إصدارات من هاتف آيفون. ولأننا ندرك الشغف الكبير لعملائنا وحرصهم الدائم على امتلاك المنتجات التكنولوجية الأحدث، ولأننا نسعى دوماً إلى تمكين كل عملائنا وإرضاء شغفهم من خلال تزويدهم بأحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، ويسعدنا توفير هاتفي iPhone 8 وiPhone 8 Plus لعملائنا الأعزاء ليكونوا من أوائل الذين يستكشفون خصائصه الجديدة على مستوى المنطقة».

والهاتف، بطرازيه، «آيفون8» و«آيفون8 بلاس»، يتمتعان بتصميم مصنوع من الزجاج من الأمام والخلف يعتبر أقوى زجاج تستخدمه هواتف ذكية والأكثر تحملاً للصدمات مقارنة بأي نوع آخر. ويأتي الطرازان بثلاثة ألوان، الرمادي والفضي والذهبي، إضافة إلى شاشات Retina HD وشريحة A11 Bionic مع ميزة الشحن اللاسلكي. وتم تصميم الهاتفين ليدعما تجربة واقع معزز مثلى. وتم تحسين مزايا الكاميرا في الهاتفين بدقة 12 ميجابيكسل، مع نمط بورتريه، يقدم تأثيرات إضاءة مميزة على غرار الاستديوهات الاحترافية في iPhone، ما يسمح للعملاء بالتقاط صور بورتريه رائعة مع تأثير عمق مجال التصوير بخمسة أنماط إضافية مختلفة.

إضافة إلى ذلك، سيكون هاتف iPhone X، الذي يوصف بأنه مستقبل الهواتف الذكية، متاحاً للطلب المسبق من دو اعتباراً من 28 أكتوبر. يتميز iPhone X بتصميم زجاجي بالكامل مع شاشة عرض بقياس 5.8 بوصة من نوع Super Retina، وشريحة A11 Bionic مع ميزة الشحن اللاسلكي وكاميرا خلفية محسنة مع خاصية تثبيت الصورة البصرية المزدوجة وميزة التعرف على الوجه.

من جهة أخرى، نظمت شركة دو، عبر متاجرها الرئيسية، مجموعة من الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال، بمناسبة عودة الأطفال للمدارس.

وشملت المتاجر التي شهدت تنظيم الفعاليات متجر برج السلام ومتاجر دو في شارع حمدان ومول الإمارات ومردف سيتي سنتر والشارقة سيتي سنتر.