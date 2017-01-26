267 متسابقاً في بطولة الدولة لاختراق الضاحية

دبي (الاتحاد)

يشهد ممشى حديقة الخوانيج بدبي في الثالثة من عصر اليوم بطولة الدولة الخامسة لاختراق الضاحية «الملتقى الخامس»، والتي يشارك فيها 267 متسابقا يمثلون 20 نادياً، بينهم 48 متسابقاً في فئة الرجال، و48 متسابقاً في فئة الشباب، و73 متسابقاً في فئة الناشئين، و98 متسابقاً في فئة الأشبال.

الأندية المشاركة هي: الأهلي والوصل والعين والنصر ودبا الحصن والفجيرة وحتا والحمرية وفلج المعلا والإمارات والعربي والخليج والرمس والجزيرة الحمراء والبطائح ومليحة ويعد النادي الأهلي ونادي الحمرية الأكثر مشاركة في هذه البطولة «25 متسابقاً»، ثم حتا 24 متسابقاً، ثم الرمس 21 متسابقاً، ويغيب عن المشاركة نادي مسافي فقط. وأعرب صالح محمد حسن الأمين العام للاتحاد عن سعادته بالمشاركة الواسعة للأندية بصفة عامة، خاصة في فئة الأشبال، والتي تحظى بوجود 98 متسابقاً، وهو ما يدعونا للتفاؤل بمستقبل مشرق للعبة. وقال إن الاتحاد ارتأى هذا العام أن يكثف سباقات الضاحية، وقد أحسن صنعاً، في إطار إعداد لاعبيه للمشاركة في بطولة التعاون التي تستضيفها الدولة.

وتنطلق منافسات البطولة بسباق الأشبال في تمام الساعة الثالثة مساءً، ومسافته كيلومتران، وينطلق سباق الناشئين في تمام الساعة الثالثة وعشرين دقيقة مساءً ومسافته 3 كيلومترات، ثم سباق الشباب في تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة مساءً ومسافته 6 كيلومترات، أما سباق الرجال ينطلق في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق لمسافة 10 كيلومترات. ومن أبرز شروط المشاركة بالبطولة يحق لكل ناد المشاركة بأي عدد من اللاعبين في جميع الفئات العمرية، ليسمح بإضافي أو شطب أي لاعب في أي مرحلة عمرية يوم اللقاء، وتعد البطولة فردية، وسيتم تتويج اللاعبين الثلاثة الأوائل من كل فئة عمرية بالميداليات، الذهبية والفضية والبرونزية.