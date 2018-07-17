شعار «الأولمبياد الخاص» يزين قمصان سيتي

أبوظبي (الاتحاد)

يزين شعار الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 قمصان لاعبي مانشستر سيتي في مباراة الفريق أمام بروسيا دورتموند في شيكاغو الجمعة المقبل، حيث سيتم استبدال شعار «الاتحاد للطيران» الشريك الرئيسي للنادي بشعار الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية التي تعتبر الاتحاد للطيران أيضاً شريكاً رسمياً له.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد للطيران لتعزيز الوعي بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، والذي يستقطب حوالي سبعة آلاف رياضي من أكثر من 170 دولة بأبوظبي في المسابقة التي تقام كل عامين. وسوف يقام الأولمبياد الخاص للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يجذب 500 ألف مشاهد، بوصفه أكبر حدث عالمي يقام في عاصمة الرياضة العالمية.

وبهذه المناسبة، أفاد باتريك بيرس، نائب الرئيس لشراكات التسويق في الاتحاد للطيران: «يمثل الترويج للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية على قميص نادي مانشستر سيتي شاهداً عملياً على قيم الشركة، الرياضة تلعب دوراً حيوياً في التقارب بين المجتمعات. ولذا فمن دواعي سرورنا أن نجمع كلا الشريكين للاحتفاء بتاريخ الأولمبياد الخاص في مهده وهي شيكاغو، مع جذب الانتباه لأكبر فعالية رياضية وإنسانية في العالم عام 2019».

وتقام الكأس الدولية للأبطال قبل انطلاق الموسم وتضمّ بعضاً من أكبر الأندية في كرة القدم العالمية.

وبصورة واضحة وإلى جانب كونه جزءاً من الكأس الدولية للأبطال، يحتفل الأولمبياد الخاص بمرور 50 عاماً على تأسيسه في البلد التي بدأت فيه، حيث تمت إقامة أول أولمبياد خاص للألعاب العالمية الصيفية في شيكاغو في سوليجر فيلد 20 يوليو 1968.

وصرح خلفان محمد المزروعي، مدير عام الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019: «يسرنا متابعة فريق مانشستر سيتي مرتدين شعار الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في مباراتهم أمام بروسيا دورتموند بسولجرفيلد، المدينة التي استضافت أول نسخة من الألعاب الصيفية قبل خمسين عام، يعد الأولمبياد الخاص حدثاً عالمياً يتطابق في مبادئه مع قيم دولة الإمارات ورؤيتها، ونحن فخورون للغاية بأن تستضيف أبوظبي في العام القادم أول ألعاب عالمية للأولمبياد الخاص تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف: «يتصدر موضوع دمج أصحاب الهمم في المجتمع قائمة أولويات القيادة الرشيدة، عبر وضع مجموعة من القوانين والتشريعات والمبادرات المستدامة تدعم أصحاب الهمم، كما أن لدعم الشركاء الاستراتيجيين، ومن ضمنهم الاتحاد للطيران، أثراً هائلاً في نشر رسالة الأولمبياد الخاص إلى مختلف أنحاء العالم، ولهذا نتوجه لهم بجزيل الشكر لدعمهم المتواصل».

وأفاد ديميان ويلوفي، نائب أول للرئيس للشراكات في مجموعة سيتي لكرة القدم: «مع إقامة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في أبوظبي العام القادم، يسرنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث الرياضي الهام في الشرق الأوسط. وأدت علاقاتنا العميقة والطويلة مع الاتحاد للطيران إلى بعض من المشاريع التعاونية الكبيرة على مدار الأعوام، فيما نسعى إلى جعل كرة القدم والرياضة أكثر انتشاراً وتواصلاً وتشويقاً قدر الإمكان بالنسبة للمجتمعات حول العالم».