40% زيادة في أرباح واحة دبي للسيليكون

دبي (الاتحاد)

حققت واحة دبي للسيليكون زيادة في الإيرادات خلال النصف الأول، بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وبلغت نسبة الأرباح 40% من إجمالي إيرادات الواحة خلال الفترة نفسها، حسب ما كشف أمس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون.

وقال سموه إن هذه النتائج تعكس النمو المتواصل لتوسعات الشركات الدولية والإقليمية التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لأعمالها، وأضاف أن واحة دبي للسيليكون تعمل على الاستثمار في المزيد من المبادرات والخدمات الذكية التي ستعزز دور قطاع التكنولوجيا والابتكار لدعم مسيرة التنمية المستقبلية المستدامة في دبي والدولة.

إنجازات النصف الأول

وحول إنجازات النصف الأول من العام، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد إن واحة دبي للسيليكون حققت خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة 23% في المساحات المؤجرة في مركز البيانات، وزيادة في إيرادات رسوم الخدمات بلغت 28%، فيما بلغت الزيادة في إيرادات الخدمات المجتمعية بنسبة 18% مقارنة بالنصف الأول من عام 2016.