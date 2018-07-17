شعلة الآسياد تقطع 18 ألف كلم في 54 مدينة

يوجياكارتا (أ ف ب)

احتفلت إندونيسيا بوصول شعلة دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة إلى أراضيها، وتحديداً إلى مدينة يوجياكارتا، على متن طائرة عسكرية، ومن المقرر أن يشارك نحو 11 ألف رياضي، فضلاً عن 5 آلاف مسؤول من 45 دولة آسيوية في الدورة.

وتستضيف إندونيسيا الدورة في مدينتي جاكرتا وباليمبانح جنوب سومطرة، من 18 أغسطس وحتى 2 سبتمبر المقبلين. وسبق لها احتضان النسخة الرابعة عام 1962. وأضيئت الشعلة الأحد الماضي في العاصمة الهندية نيودلهي، مكان إقامة النسخة الأولى عام 1951، ووصلت إلى إندونيسيا، حيث أقيم احتفال في المناسبة تضمن رقصات تقليدية، وعرضاً بالمظلات، وتحية من فرقة عسكرية. واستقبلت الجماهير سفيرة الشعلة البطلة الاندونيسية في البادمنتون «كرة الريشة»، سيسي سوسانتي، التي حملت الشعلة من مطار اديسوتجيتجيبتو، باتجاه مدينة يوجياكارتا المعروفة بالعاصمة الثقافية للبلاد. تبدأ الشعلة رحلتها في إندونيسيا غدا، وتقطع 18 ألف كيلومتر، وتعبر 54 مدينة، قبل أن تصل إلى العاصمة جاكرتا، حيث يقام حفل الافتتاح.