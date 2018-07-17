«الكاراتيه» يحرز برونزية آسيا لـ «كاتا الفرق»

دبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني للكاراتيه الميدالية البرونزية لمسابقة الكاتا رجال للفرق في البطولة الآسيوية المقامة حالياً بالأردن، وضم المنتخب مروان المازمي وخليفة العبار وأمين العوضي وجاءت البرونزية بعدما فاز المنتخب على الصين 5-0، وخسر أمام ماليزيا 2-3، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فاز على هونج كونج 3-2، وحصد الميدالية البرونزية.

وكان في استقبال البعثة لدى عودتها مروان سنجل نائب الاتحاد، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للألعاب الدفاع عن النفس، وأعضاء المجلس، وحميد شامس الأمين العام المساعد للاتحاد وأمين عام الاتحاد العربي، وأيوب حسين لشكري مدير نادي الشارقة للكاراتيه والخبير الفني ومدير الاتحاد الخبير محمد عباس أحمد، وأولياء أمور اللاعبين الأبطال.

من جانبه، أشاد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بالميدالية التي حققها المنتخب بعد منافسة شرسة مع أبطال آسيا والعالم، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز دليل على التخطيط الصحيح من جانب أعضاء مجلس الإدارة.

وهنأ فخر الدين عبد المجيد أمين عام الاتحاد، أعضاء المنتخب على هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن اللعبة تكتب تاريخاً جديداً يكتب لرياضة الإمارات.