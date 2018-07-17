الشارقة يرحب باللاعبين الجدد

عماد النمر (الشارقة)

رحب محسن مصبح، رئيس شركة الشارقة لكرة القدم بلاعبي الفريق الجدد، متمنياً لهم التوفيق في الموسم الجديد، مشيراً إلى أن الباب مازال مفتوحاً لضم لاعبين مواطنين حسب حاجة الفريق.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعبين لوسائل الإعلام والجماهير، بحضور سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس واللاعبين.

وضمت قائمة اللاعبين الجدد فوزي فايز قادماً من نادي العين، ومحمد الشحي ومحمد الظاهري من نادي الوحدة، والحارس ماجد مصبح من شباب الأهلي- دبي والبرازيلي كرونادو إيجور من نادي باليرمو الإيطالي، ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز من نادي قيصر سبورت التركي.

وأكد سالم عبيد الشامسي، أن النادي يسير باستراتيجية محددة مهما تغيرت الأشخاص، مشيراً إلى أنهم وضعوا مع شركة كرة القدم قبل عام استراتيجية مدتها ثلاث سنوات من أجل النهوض بهذه اللعبة، وقد قطعوا ثلث الطريق بشكل ناجح وسوف يستكملون المسيرة بنفس المنهج بوجود الرئيس الجديد محسن مصبح، وتمنى التوفيق لجميع اللاعبين في الموسم الجديد.