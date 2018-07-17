اتصالات مكثفة لإعادة قرعة «أسياد جاكرتا»

معتز الشامي (دبي)

جرت خلال الساعات الماضية، اتصالات مكثفة بين اللجنة الوطنية الأولمبية الوطنية، واللجنة المنظمة لأسياد جاكرتا بإندونيسيا، لإعادة قرعة البطولة التي تنطلق أغسطس المقبل، لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة المنظمة باستبعاد منتخبنا الأولمبي للمشاركة في البطولة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تحركات على الصعيد الرسمي، حيث غادر إلى جاكرتا أحمد الطيب مدير الإدارة الفنية للجنة الأولمبية الوطنية، للاجتماع بمسؤولي اللجنة المنظمة، فضلاً عن اتصالات باللجنة الأولمبية الآسيوية، بعد التأكد من سلامة موقف الإمارات، والالتزام ببنود المشاركة وإرسال الطلب في المدة المحددة، ولكن سحبت قرعة كرة القدم مطلع الشهر الجاري، دون أن تتضمن منتخبنا وفلسطين، وتسعى اللجنة المنظمة لتفادي هذا الأمر خلال الاتصالات الجارية. وتفيد المتابعات أن هناك سيناريوهات يتم التفكير فيها للخروج من هذه الأزمة التنظيمية، الأول يقضي بإعادة القرعة كاملة، بمقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور، ما يعني وجود مجموعتين من المجموعات الـ 6 تضمان 5 منتخبات، حيث سيتم استبعاد آخر منتخب في كل مجموعة زائدة، ليتأهل أول وثاني منتخب مثل باقي المجموعات، للدور الثاني بالإضافة لأفضل 4 منتخبات صاحبة الترتيب الثالث.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه مصادر بالاتحاد الآسيوي، لرفض عدد من المنتخبات المشاركة، إعادة القرعة مرة أخرى، خوفاً من الوقوع في مجموعات أقوى، وهو ما قد يعني انطلاق البطولة دون مشاركة منتخبنا.

وجرت اتصالات بين اتحاد الكرة، ومسؤولي اللجنة الأولمبية الوطنية، لمعرفة مصير منتخبنا في البطولة، وقد جاءت المؤشرات إيجابية مع وعود بحل للأزمة، سواء بإعادة القرعة أو بإدخال المنتخب ضمن إحدى المجموعات القائمة دون إعادة للقرعة، خاصة أن الأبيض ما زال ينفذ برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة دون تغيير، حيث أنهى معسكره الخارجي في هولندا وشهد أداء ثلاث مباريات تجريبية، مع أندية من روسيا وبلجيكا وهولندا، وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، ومنح الجهاز الفني لاعبي المنتخب راحة لعدة أيام، قبل التجمع الداخلي أواخر الشهر الجاري، للدخول في المعسكر الخارجي الثاني قبل انطلاق البطولة، المقرر في ماليزيا من 30 الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل.