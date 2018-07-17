مسابقة شعرية من الإمارات إلى الهند



تاريخ النشر: الأربعاء 18 يوليو 2018 غالية خوجة (دبي) أغلقت جائزة «الياسمين للشعر العربي في الهند»، باب المشاركة في دورتها الثالثة التي تقام في الهند، معلنة عن مشاركة 17 شاعراً هندياً يكتب باللغة العربية القصائد الموزونة على بحور الشعر العربي، وجاء موضوع هذه الدورة بعنوان «مريم البتول». وأكدت الكاتبة د. مريم الشناصي، مديرة دار الياسمن الإماراتية للنشر على أن هذه الجائزة التي أطلقتها منذ 2015 تأتي ضمن منهجية الإمارات العربية المتحدة ونهجها الثقافي الإنساني، ولفتت إلى أن معظم المشاركين كانوا من «كيرالا» الهندية، وتوقعت أن يشارك شعراء من الجنسية الهندية المقيمة في الإمارات العربية المتحدة في الدورة القادمة. وسيدعى الفائزون لإلقاء قصائدهم في مهرجان الثقافة العربية وتراث الإمارات والترجمة، في كلية الفاروق/‏‏ ولاية كيرالا الهندية، تحت شعار العربية تجمعنا، من يوم 5 إلى 7 أغسطس 2018.