اختتام الورشة التحضيرية لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس الأول في المركز الثقافي لمدينة كلباء ورشة «السينوغرافيا» التي نظمتها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة بمشاركة أربعين متدرباً، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الموسع الموسوم «دورة عناصر العرض المسرحي» والموجه للراغبين بالمشاركة في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظم نسخته السابعة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل.

وانطلقت فعاليات حفل ختام الورشة التي أشرفت عليها الدكتورة خلود الرشيدي، الأستاذة بقسم الديكور في المعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت، بافتتاح المعرض الخاص بنماذج الديكور التي أنجزها المشاركون. وفي كلمتها بمناسبة الختام، أعربت الرشيدي عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الحالية من البرنامج التحضيري الخاص بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، مثمنة فكرة المهرجان. على صعيد متصل، انطلقت مساء أمس الورشة الثانية في برنامج «دورة عناصر العرض المسرحي»، وهي خاصة بفن «الإخراج المسرحي» ويشرف عليها المخرج عبد الله العابر، الأستاذ بقسم الإخراج في المعهد العالي للفن المسرحي بدولة الكويت.