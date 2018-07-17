دبي (الاتحاد)

استضافت «سلطة مدينة دبي الملاحية» وفداً برئاسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، في إطار الالتزام بتوطيد قنوات تبادل الخبرات وإثراء المعرفة وتعزيز أطر التكامل بين الجهات الحكومية المحلية لترسيخ ريادة دبي.

وكان في استقبال الوفد عامر علي، المدير التنفيذي، الذي أكّد على أهمية اللقاء في مناقشة آفاق وسبل دفع عجلة الحراك المعرفي الذي تقوده الإمارة على كافة المستويات، مؤكداً التزام السلطة البحرية في تعميق المعرفة باعتبارها أولوية وطنية وإستراتيجية من خلال مبادرات نوعية متفردة، وفي مقدمتها «معلومات دبي البحرية» التي تجعل من دبي منافساً قوياً على الخريطة البحرية الدولية.

وثمّن عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، زيارة الوفد لـ«مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» في دفعة قوية لتوحيد وتوجيه الجهود الحكومية بالشكل الأمثل في خدمة التطلعات للارتقاء بحضور دبي ودولة الإمارات على الساحة الدولية، مشيداً بالمشاريع المعرفية والخطوات السبّاقة التي تخطوها المؤسسة.