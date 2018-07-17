«أديداس» تعتمد على اللدائن المعاد تدويرها

برلين (د ب أ)

تعترم شركة الملابس والأحذية الرياضية الألمانية «أديداس» الاعتماد فقط على اللدائن المعاد تدويرها في تصنيع منتجاتها بحلول 2024. وتعهدت الشركة بوقف استخدام اللدائن «الجديدة» في صناعة ملابسها الرياضية بحسب قناة «سي إن إن موني» التلفزيونية الاقتصادية.

كما تعتزم «أديداس» وقف استخدام اللدائن الجديدة التي لم يسبق استخدامها في مكاتبها ومنافذ البيع والمستودعات ومراكز التوزيع التابعة لها.

يذكر أن «أديداس» أحدث شركة تتعهد بالحد من استخدام اللدائن. وكانت سلسلة مقاهي «ستارباكس» الأميركية قد أعلنت في وقت سابق قرارها وقف استخدام الماصات المصنوعة من اللدائن في فروعها، كما تختبر سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية «ماكدونالدز» برنامجاً لتقليل استخدام اللدائن في بريطانيا وأيرلندا.

وبحسب صحيفة «فايننشال تايمز» الاقتصادية، فإن «أديداس» تتوقع بيع 5 ملايين حذاء مصنوعة من لدائن معاد استخدامها خلال العام الجاري و11 مليوناً خلال 2019. وكانت الشركة باعت مليون حذاء من هذا النوع خلال العام الماضي.