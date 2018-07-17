ارتفاع أرباح جولدمان ساكس %44 في الربع الثاني

واشنطن (رويترز)

أظهرت نتائج أعمال مجموعة جولدمان ساكس أمس، ارتفاعاً نسبته 44% في صافي ربح الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات، بدعم من النمو في أنشطة تداول السندات والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وقال خامس أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، إن صافي الربح العائد للمساهمين ارتفع إلى 2.35 مليار دولار أو 5.98 دولار للسهم في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو، مقارنة مع 1.63 مليار دولار أو 3.95 دولار للسهم قبل عام.

كان محللون توقعوا في المتوسط أن تصل ربحية السهم إلى 4.66 دولار، بحسب بيانات تومسون رويترز «آي بي إي إس».

وارتفعت إيرادات التداول، أكبر أنشطة البنك، بنسبة 17% إلى 3.57 مليار دولار، إذ دعمت قوة المنتجات المرتبطة بأسعار الفائدة والسلع الأولية إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت بنسبة 45 بالمئة.

غير أن إيرادات تداول الأسهم لم تسجل تغيراً يذكر عن مستواها قبل عام، على عكس بنوك كبرى أخرى أعلنت زيادة تلك الإيرادات مثل جيه.بي مورجان تشيس آند كو وسيتي جروب. وارتفع إجمالي إيرادات جولدمان ساكس 18.3% إلى 8.40 مليار دولار، مع نمو إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية 18%.

من ناحية أخرى، عينت مجموعة جولدمان ساكس اليوم ديفيد سولومون رئيساً تنفيذياً ليحل محل لويد بلانكفين الذي سيترك منصبه في 30 سبتمبر.

كما سيترك بلانكفين منصب رئيس مجلس الإدارة في نهاية العام، وفقاً لما ذكره البنك.