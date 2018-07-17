قطارات الصين تستغني عن التذاكر الورقية بنهاية العام المقبل

بكين (د ب أ)

تبدأ الصين في استخدام التذاكر الإلكترونية في كل خطوط السكك الحديدية، حسب ما قال لو دونج فو مدير عام شركة سكك الحديد الصينية، مضيفاً أنه سيتم تجريب التذاكر الإلكترونية في أماكن عدة بدءاً من الربع الرابع من العام الجاري، وتعميمها في جميع أنحاء البلاد خلال العام المقبل. ونقلت «صحيفة الشعب اليومية» الصينية أمس عن لو دونج فو قوله خلال «منتدى تطوير السكك الحديدية الذكية فائقة السرعة» والاحتفال بالذكرى العاشرة لافتتاح خط سكة حديد بكين - تيانجين، إن المسافرين سيكون بإمكانهم دخول المحطات وركوب القطار عبر مسح بطاقة الهوية أو الهاتف، دون الحاجة لإظهار التذاكر الورقية.

وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن السكك الحديدية الصينية أطلقت خدمة دخول المحطات عبر مسح بطاقات الهوية، منذ عام 2013، إلا أن الخدمة اقتصرت على بعض الخطوط فقط، في حين ظلت غالبية الخطوط تطلب إظهار التذاكر قبل الدخول.