إقبال كبير على المشاركة في «طواف دبي المصغر»

دبي (وام)

تشهد فعالية طواف دبي المصغر «دبي ميني تور» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام الثالث على التوالي في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم «دستركت 1» التي انطلقت أمس الأول، وتختتم غداً إقبالاً كبيراً على المشاركة في فئتي البنين والجمهور التي تقام غداً صباحاً.

وتأتي الفعالية في إطار الحملة الترويجية للنسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي ينظمه المجلس، وينطلق الثلاثاء المقبل، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، ويتضمن خمس مراحل.

ووصل عدد المشاركين في فئة البنين المسجلين بالأندية تحت 17 سنة إلى 50 دراجاً، تنافسوا لمسافة 27 كيلومتراً ووصل عدد المسجلين في فئة البنين تحت 14 سنة إلى 134 دراجاً تنافسوا لمسافة 18 كلم كما وصل عدد المشاركين في فئة تحت 17 سنة إلى 142 دراجاً تنافسوا لمسافة 27 كلم، فيما وصل عدد المسجلين في فئة الجمهور إلى أكثر من 400 مشارك.

حضر فعاليات اليوم الثاني سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى وهم؛ في فئة المسجلين في الأندية تحت 17 سنة حارب محمد محراب من نادي النصر الذي حصل على المركز الأول تلاه خليفة سلطان من نادي النصر في المركز الثاني، وجاء علي عباس من النادي الأهلي في المركز الثالث، فيما فاز في فئة البنين تحت 14 سنة كيلان لاهنر من مدرسة ريبتون في المركز الأول بعد تحقيقه زمنا قدره 27:23 دقيقة تلاه أيدان جارود من مدرسة ريبتون في المركز الثاني بعد تحقيقه زمناً قدره 32:37 دقيقة، وجاء ميهير باثيجا من مدرسة مدرستنا الثانوية الهندية في المركز الثالث بعد تحقيقه زمناً قدره 32:38 دقيقة.

وفي فئة البنين تحت 17 سنة، فاز ليان أوكام من مدرسة جرين فيلد كومينيتي بالمركز الأول بعد تحقيقه زمناً قدره 25:09 دقيقة تلاه ديلان سميث في المركز الثاني بعد تحقيقه زمناً قدره 26:38 دقيقة، وجاء سامي جريفين من مدرسة ريبتون في المركز الثالث بعد تحقيقه زمناً قدره 27:55 دقيقة.