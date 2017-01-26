إقبال كبير على المشاركة في «طواف دبي المصغر»

دبي (وام)
تشهد فعالية طواف دبي المصغر «دبي ميني تور» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام الثالث على التوالي في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم «دستركت 1» التي انطلقت أمس الأول، وتختتم غداً إقبالاً كبيراً على المشاركة في فئتي البنين والجمهور التي تقام غداً صباحاً.
وتأتي الفعالية في إطار الحملة الترويجية للنسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي ينظمه المجلس، وينطلق الثلاثاء المقبل، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، ويتضمن خمس مراحل.
|
حضر فعاليات اليوم الثاني سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.
|
وفي فئة البنين تحت 17 سنة، فاز ليان أوكام من مدرسة جرين فيلد كومينيتي بالمركز الأول بعد تحقيقه زمناً قدره 25:09 دقيقة تلاه ديلان سميث في المركز الثاني بعد تحقيقه زمناً قدره 26:38 دقيقة، وجاء سامي جريفين من مدرسة ريبتون في المركز الثالث بعد تحقيقه زمناً قدره 27:55 دقيقة.