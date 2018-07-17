الاتحاد الأوروبي واليابان يوقعان اتفاقاً تاريخياً للتبادل التجاري الحر

طوكيو (أ ف ب)

وقع الاتحاد الأوروبي واليابان، أمس، في طوكيو اتفاقاً طموحاً للتبادل الحر هو بمثابة «رسالة قوية إلى الحمائية» التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

والاتفاق الذي وقع عليه في طوكيو كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، هو أكبر اتفاق للاتحاد الأوروبي، وينشئ منطقة تبادل حر، تشمل تقريباً ثلث الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: «إننا نوجه رسالة واضحة، ونقف صفاً موحداً بوجه الحمائية»، في إشارة إلى نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فرض مؤخراً رسوماً جمركية مشددة على واردات الصلب والألمنيوم ومنتجات مختلفة.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «إنه باتخاذ موقف حول التجارة الحرة والمنصفة، إننا نظهر أننا أقوى وأفضل موقعاً حين نعمل معاً».