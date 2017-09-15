مقتل 3 إرهابيين بغارة لطائرة مسيرة في باكستان

بيشاور، باكستان (رويترز)

قتلت طائرة من دون طيار يشتبه بأنها أميركية أمس ثلاثة أشخاص في منطقة قبلية قرب حدود باكستان مع أفغانستان، فيما قالت مصادر من حركة طالبان إنه هجوم استهدف متشدداً من شبكة حقاني. وإذا ما تأكدت الضربة، فستكون أول ضربة لطائرة أميركية من دون طيار داخل باكستان منذ أن وضع الرئيس دونالد ترامب استراتيجية جديدة بشأن أفغانستان، وطالب إسلام أباد باتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه متشددي شبكة حقاني المتحالفين مع طالبان الأفغانية.

وقال بصير خان وزير أكبر مسؤول في منطقة وكالة كورام في المناطق القبلية التي تخضع لإدارة اتحادية إن الضربة حدثت قرب الحدود مع أفغانستان. وقال وزير «أسقط صاروخان على منزل مولوي محب وقتل ثلاثة أشخاص».