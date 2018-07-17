شركات عائلية من مصر والسعودية تسعى إلى الانضمام لـ «دبي المالي العالمي»

حسام عبدالنبي (دبي)

تسعى شركات عائلية من مصر والسعودية إلى الانضمام للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي للاستفادة من المقومات والمزايا المتوافرة مثل البيئة الضريبية والتشريعية المحفزة، حسب خبراء شاركوا في جلسة حوارية للإعلاميين نظمها مركز دبي المالي العالمي أمس.

وقالوا إن العلاقات التجارية وعلاقات الأعمال المتنامية بين الإمارات وعدد كبير من الدول، تحفز الشركات العائلية الأجنبية على اختيار دبي بشكل عام ومركز دبي المالي العالمي بشكل خاص، مقراً مفضلاً لها، مؤكدين أن تنامي العلاقات بين الإمارات والهند والصين شجع الشركات العائلية في هاتين الدولتين على التواجد في مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد بوابة تربط بين الشرق والغرب.

وقال علي شكيلي، شريك في شركة «وايد آند كيس» للاستشارات القانونية، إنه تلاحظ زيادة اهتمام الشركات العائلية في عدد من الدول خاصة مصر والسعودية بالعمل من مركز دبي المالي العالمي نظراً لتوافر عدد من المقومات مثل البيئة الضريبية والتشريعية المتطورة.

وأجاب شكيلي، على سؤال لـ «الاتحاد» عن أسباب عزوف الشركات العائلية عن طرح وإدراج حصة من أسهمها في أسواق الأسهم رغم التعديلات الأخيرة في قانون الشركات والتي خفضت النسبة التي يمكن طرحها للاكتتاب العام، فأكد أن عدم «واقعية تقويم» الشركات العائلية يعد السبب الأول، يليه عدم تعود أصحاب تلك الشركات على الالتزام بقواعد الحوكمة، ثم اعتياد إدارات الشركات على العمل بعقلية وأساليب تختلف عن أساليب الإدارة التي يجب اتباعها في الشركات المدرجة من حيث الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية.