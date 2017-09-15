ميانمار تمنع مسؤولاً أميركياً من زيارة ولاية راخين

رانجون (وكالات)

قالت ميانمار أمس، إنها لن تسمح لمسؤول أميركي يعتزم زيارة البلاد بالذهاب إلى ولاية راخين التي وصفت الأمم المتحدة ما يحدث فيها ضد مسلمي الروهينجا بأنه «مثال نموذجي على التطهير العرقي». وفر نحو 400 ألف من الروهينجا من راخين بغرب ميانمار إلى بنجلادش، هرباً من حملة عسكرية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن من المقرر أن يصل باتريك ميرفي نائب مساعد وزير الخارجية إلى ميانمار هذا الأسبوع لينقل مخاوف واشنطن ويسعى من أجل السماح بوصول المزيد من المساعدات إلى منطقة الصراع.

وقال مسؤولون في ميانمار، إنه سيجتمع مع قيادات الحكومة في العاصمة نايبيتاو ويحضر كلمة توجهها سو كي للمواطنين.

وقال تين ماونج سوي المسؤول بولاية راخين، إن ميرفي سيزور سيتوي عاصمة الولاية، ويجتمع مع حاكمها، لكن لن يسمح له بزيارة شمال الولاية. وتفرض قيودا مشددة على دخول عمال الإغاثة والصحفيين. وأكدت أمس، أنها لا تمنع عمال الإغاثة، لكن متحدثاً باسم الحكومة قال إن السلطات على الأرض ربما تكون لديها مخاوف بشأن الأمن. وقال مراقبون لحقوق الإنسان والفارون من الروهينجا، إن الجيش ولجان من البوذيين شنوا حملة حرق عمد لإجبار المسلمين على الفرار. وذكر برنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس في جنيف، أن منظمات الإغاثة ما زالت غير قادرة على الوصول إلى جميع أنحاء راخين بسبب القتال».

وأمس الأول، كشفت منظمة العفو الدولية صوراً بالأقمار الصناعية لقرى محروقة في راخين، متهمة جيش ميانمار بشن تطهير «منهجي» ضد الروهينجا. وذكرت المنظمة أن 26 قرية على الأقل تعرضت لإحراق متعمد.