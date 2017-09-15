طهران: واشنطن «تبحث عن ذرائع» لإلغاء الاتفاق النووي

طهران (وكالات)

قال مسؤول أمني إيراني كبير أمس، إن الولايات المتحدة «تبحث عن ذرائع» لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران بطلبها تفتيش منشآت عسكرية. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني للتلفزيون الرسمي، «ليس لإيران أي نشاط نووي سري في أي موقع جغرافي في البلاد». وأضاف، «إن المسائل التي يجري الحديث عنها، ضجة إعلامية من جانب الأميركيين ليمتنعوا عن الوفاء بالتزاماتهم».

وذكرت تقارير أن واشنطن طالبت بتفتيش مواقع عسكرية إيرانية في إطار التحقق من تطبيق الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يفرض قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وقالت الأمم المتحدة، إنها ليست ملزمة بالقيام بعمليات تفتيش لمواقع عسكرية ما لم تكن هناك شكوك حول نشاطات سرية. وقالت إنها ضاعفت عمليات التفتيش في إيران بموجب الاتفاق، وليست لديها أدلة على نقل مواد نووية إلى مواقع عسكرية أو غيرها. واتهم شمخاني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقيام «بتصرفات غير بناءة والبحث عن ذرائع..هي محاولة لتعطيل هذه الاتفاقية الدولية». ويلتقي وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف نظيره الأميركي ريكس تيلرسون ووزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي، الأربعاء المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويتعين على ترامب أن يتأكد من التزام إيران بالاتفاق كل 90 يوما، وتصادف المهلة التالية لذلك في 15 أكتوبر.

ووافق ترامب أمس الأول على مواصلة إعفاء إيران من عقوبات متعلقة ببرنامجها النووي، لكنه فرض إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات متهمة بهجمات إلكترونية أو بالتحريض على العنف، وقال إن إيران تنتهك روح الاتفاق.