الودائع المصرفية الحكومية ترتفع 20.2 % إلى 253.5 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من 2018، بزيادة قيمتها 42.6 مليار درهم لتبلغ أعلى مستوياتها التاريخية عند 253.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع 210.9 مليار درهم رصيدها بنهاية ديسمبر 2017، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وتظهر البيانات أن الودائع الحكومية زادت بمقدار 18.2 مليار درهم في يونيو 2018 حيث كان رصيدها في مايو 2018 عد مستوى 235.3 مليار درهم.

وارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 2% تعادل 55.1 مليار درهم زيادة خلال النصف الأول من 2018 لتصل إلى 2.749 تريليون درهم تقريبا، بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع 2.694 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017.

كما تظهر البيانات أن البنوك ضخت نحو 42 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها خلال النصف الأول من 2018 بنمو نسبته 2.7% ليبلغ رصيد الائتمان المصرفي بالدولة نحو 1.622 تريليون درهم بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع 1.58 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017.