الإمارات: تجارب بيونج يانج تهدد المجتمع الدولي

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً مر فوق اليابان صباح أمس، في تجربة جديدة مستفزة للأمن الإقليمي والدولي، وفي استمرار للتصعيد غير المقبول من جانب بيونج يانج.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن هذه التجارب الصاروخية المتكررة تمثل تحدياً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتهديداً حقيقياً يواجه المجتمع الدولي.

وطالبت الوزارة مجدداً بضرورة الالتزام بالقرارات والمعاهدات الدولية المتعلقة بشأن هذه التجارب.. داعية مجلس الأمن الدولي إلى العمل على وقف هذه الممارسات التي من شأنها أن تقوض فرص السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام كوريا الشمالية بقرارات مجلس الأمن.. وطالبت الأطراف المعنية كافة بانتهاج سبيل الحوار والدبلوماسية للحد من التوترات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.