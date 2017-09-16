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22 جريحاً في اعتداء بمترو أنفاق لندن

الإمارات: ضرورة التصدي بحزم لآفة التطرف والإرهاب

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تاريخ النشر: السبت 16 سبتمبر 2017

أبوظبي، لندن (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الانفجار الإرهابي الذي وقع في عربة مكتظة بالركاب بأحد قطارات الأنفاق في العاصمة البريطانية لندن. وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها رفض دولة الإمارات التام لكل أشكال وممارسات العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها.

وأكدت ضرورة تضافر الجهود للتصدي الحازم لآفة التطرف والإرهاب الذي يهدد أمن المواطنين في حياتهم اليومية.. وقالت إن استهداف الإرهاب للمجتمعات المتحضرة لا يمكن القبول به أو التهوين من شأنه، ويتطلب المزيد من العمل الجاد ضمن مقاربة شاملة للتصدي للتطرف والترويج له.

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن تضامن دولة الإمارات مع حكومة وشعب المملكة المتحدة وأسر المصابين، متمنية الشفاء العاجل لهم.

وأُصيب 22 شخصاً بجروح صباح أمس في اعتداء بمحطة مترو الأنفاق بجنوب غرب لندن بمتفجرة تقليدية الصنع أدت إلى «كرة لهب» في ساعة الذروة. وقع الاعتداء وهو الخامس خلال ستة أشهر بلندن، نحو الساعة 08:20 صباحا في محطة بارسونز جرين جنوبي غرب لندن.

وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة مارك رولي للصحفيين، «وقع انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع». وقالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إثر اجتماع طارئ للحكومة «كان القصد من العبوة الناسفة التسبب في أضرار كبيرة» ووصفت الأمر بأنه عمل «جبان». ... المزيد
     
 

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