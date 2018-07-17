خدمة «واتساب» جديدة من الاتحاد للطيران تغير مفهوم التواصل مع العملاء

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة الاتحاد للطيران خدمة جديدة على تطبيق الـ«واتساب»، تسمح للعملاء بالتواصل مباشرة مع موظفي خدمة العملاء بالشركة للحصول على معلومات عن رحلاتهم بطريقة سريعة وفعّالة. وستوفر الناقلة الوطنية المرحلة الأولى من الخدمة الجديدة للضيوف المسافرين على الدرجات الممتازة خلال تواجدهم في مطار أبوظبي الدولي. وخلال الفترة التجريبية للخدمة، سيتم عرض رقم الاتحاد للطيران الخاص بتطبيق الـ«واتساب» بمنطقة إتمام معاملات السفر بالمطار.

إضافة إلى ذلك، سيتم تطوير خدمة الـ«واتساب» في المستقبل لتسمح للضيوف بتلقي رسائل هاتفية مهمة مثل التذكير بموعد الرحلة، من خلال اختيار خدمة الـ«واتساب» على صفحة تأكيد الحجز على الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران. وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية: «ستسمح الخدمة الجديدة لضيوف الاتحاد على الدرجات الممتازة بالتواصل المباشر مع الشركة، باستخدام أحدث التقنيات». وأضاف: «أن تطبيق واتساب يعتبر الوسيلة الأفضل للتواصل مع الشركة وتلقي آخر الأخبار المتعلقة برحلاتهم».

وتوفّر الاتحاد للطيران قنوات تواصل متعددة للضيوف منها حسابا EtihadHelp @ وEtihadPremium @ على موقع «تويتر»، إضافة إلى صفحتها على «فيسبوك».