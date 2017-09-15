قوافل المساعدات تتدفق على دير الزور

جنيف (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة أمس، عن دخول قافلة أولى من المساعدات الإنسانية إلى مدينة دير الزور، بعدما تمكن الجيش السوري النظامي الأسبوع الفائت من كسر حصار «داعش» على أجزاء منها.

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ينس ليركه في جنيف أمس، أن شاحنات محملة «بمواد أساسية تجيز إنقاذ الأرواح»، كالطحين والمأكولات المعلبة ولوازم صحية للأمهات، دخلت دير الزور ويفترض أن تغطي حاجات نحو 15 ألف عائلة. وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي، «إنها المساعدات الأممية الأولى التي يتم تسييرها براً إلى دير الزور منذ استعادة المدينة».

من جهة أخرى، أكد الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري، إرسال 3 قوافل مشتركة تنقل 2,4 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى دير الزور، بعد فك الحصار عنها.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف يولاندا جاكيمي «وصلت 4 شاحنات إضافية محملة بالمساعدات الأولية إلى دير الزور الخميس... تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية يتوقف على تقييم الاحتياجات الذي يقوم بتحديدها الهلال الأحمر السوري.

وذكر جاكيمي أن أول قافلة مشتركة تضم 42 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية لنحو 80 ألف شخص، أرسلت إلى دير الزور في 8 سبتمبر الحالي. كما أرسل الصليب الأحمر في 11 سبتمبر أيضاً أجهزة وأدوات لتنقية واستخدام الماء.