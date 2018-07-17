571 مليون ‬درهم ‬عمولات ‬الوسطاء ‬العقاريين ‬في دبي

دبي (الاتحاد)
كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن قيمة عمولات الوسطاء العقاريين بلغت 571 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، فيما بلغ إجمالي عدد الوسطاء النشطين 5181 وسيطاً عقارياً عملوا من خلال 2113 مكتباً، ليساهموا في النمو المستدام الذي يحققه القطاع.
وأفادت إدارة الدراسات والبحوث العقارية في أراضي دبي، بأن نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية كان واضحاً للغاية في الفترة المشمولة في التقرير، حيث وصل عدد الإجراءات التي أسهم بها الوسطاء إلى 2.978 إجراء، ليبلغ إجمالي قيمة العمولات التي استحقوها بجدارة 571 مليون درهم. وإضافة إلى ذلك، فقد جاءت قائمة الوسطاء غنية بإسهامات النساء من خلال وجود 678 امرأة تعمل في مجال الوساطة العقارية.
|
|