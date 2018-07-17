571 مليون ‬درهم ‬عمولات ‬الوسطاء ‬العقاريين ‬في دبي

‏‎‭‬دبي (الاتحاد)

كشفت ‬دائرة ‬الأراضي ‬والأملاك ‬في ‬دبي، ‬أن ‬قيمة ‬عمولات ‬الوسطاء ‬العقاريين ‬بلغت ‬571 ‬مليون ‬درهم ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬العام ‬الجاري 2018، ‬فيما ‬بلغ ‬إجمالي ‬عدد ‬الوسطاء ‬النشطين ‬5181 ‬وسيطاً ‬عقارياً ‬عملوا ‬من ‬خلال ‬2113 ‬مكتباً، ‬ليساهموا ‬في ‬النمو ‬المستدام ‬الذي ‬يحققه ‬القطاع.

وأفادت ‬إدارة ‬الدراسات ‬والبحوث ‬العقارية ‬في ‬أراضي ‬دبي، ‬بأن ‬نشاط ‬الوسطاء ‬والمكاتب ‬العقارية ‬كان ‬واضحاً ‬للغاية ‬في ‬الفترة ‬المشمولة ‬في ‬التقرير، ‬حيث ‬وصل ‬عدد ‬الإجراءات ‬التي ‬أسهم ‬بها ‬الوسطاء ‬إلى ‬2.978 ‬إجراء، ‬ليبلغ ‬إجمالي ‬قيمة ‬العمولات ‬التي ‬استحقوها ‬بجدارة ‬571 ‬مليون ‬درهم. ‬وإضافة ‬إلى ‬ذلك، ‬فقد ‬جاءت ‬قائمة ‬الوسطاء ‬غنية ‬بإسهامات ‬النساء ‬من ‬خلال ‬وجود ‬678 ‬امرأة ‬تعمل ‬في ‬مجال ‬الوساطة ‬العقارية.

وقال ‬يوسف ‬الهاشمي، ‬نائب ‬المدير ‬التنفيذي ‬لمؤسسة ‬التنظيم ‬العقاري: «‬إننا ‬ننظر ‬بعين ‬التقدير ‬للدور ‬المهم ‬الذي ‬يلعبه ‬الوسطاء ‬العقاريون ‬المعتمدون ‬والمرخصون، ‬كما ‬نحث ‬المتعاملين ‬على ‬اختيار ‬وسطائهم ‬ممن ‬يحملون ‬بطاقة «‬وسيط ‬عقاري»‬. ‬لقد ‬جاءت ‬آلية ‬اعتماد ‬الوسطاء ‬من ‬قبل ‬أراضي ‬دبي ‬لإرساء ‬بيئة ‬عقارية ‬آمنة ‬لجميع ‬الأطراف ‬في ‬السوق، ‬كما ‬يسهم ‬الوسطاء ‬في ‬دعم ‬رؤية ‬أراضي ‬دبي ‬من ‬خلال ‬تعزيز ‬حركة ‬التعاملات ‬العقارية». وتجدر ‬الإشارة ‬في ‬هذا ‬الصدد ‬إلى ‬أن ‬أراضي ‬دبي ‬وضعت ‬النظم ‬والتشريعات ‬والضوابط ‬التي ‬تقنن ‬هذا ‬النشاط ‬لضمان ‬حقوق ‬الجميع.